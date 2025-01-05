Aile Hekimleri Üçüncü Kez İş Bırakacak, O Tarihlerde Sağlık Hizmeti Yok

Aile hekimleri, Aile Hekimleri Yönetmeliği'nin iptali için üçüncü kez iş bırakmaya hazırlanıyor. 81 ilin tamamında düzenlenecek olan iş bırakma eylemi, 6 Ocak Pazartesi günü başlayacak ve 10 Ocak Cuma günü mesai bitiminde bitecek.

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Aile Hekimleri Üçüncü Kez İş Bırakacak, O Tarihlerde Sağlık Hizmeti Yok

Aile Sağlık Merkezi çalışanları aralık ayından sonra bir kez daha iş bırakma eylemine hazırlanıyor.

AİLE HEKİMLERİ BİR KEZ DAHA İŞ BIRAKIYOR

Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği’nin iptali için, 6 Ocak Pazartesi gününden 10 Ocak Cuma günün mesai bitimine kadar 81 ildeki Aile Sağlık Merkezi çalışanları iş bırakarak, yönetmeliğe olan tepkilerini gösterecek.

Aile Hekimleri Üçüncü Kez İş Bırakacak, O Tarihlerde Sağlık Hizmeti Yok - Resim : 1

5 GÜN SÜRECEK

Birinci basamak sağlık hizmetleri arasında yer alan Aile Sağlık Merkezleri’nde (ASM) çalışan aile hekimlerinin 5 gün boyunca yapacağı iş bırakma eylemline, ikinci ve üçüncü basamakta çalışan hekimler ve sağlık personelleri de destekleyecek.

İkinci ve üçüncü basamakta çalışan sağlık çalışanları 8 Ocak Çarşamba günü bir gün süreyle iş bırakarak meslektaşlarının yanında olduklarını ifade edecek.

Aile Hekimleri Üçüncü Kez İş Bırakacak, O Tarihlerde Sağlık Hizmeti Yok - Resim : 2

ÜÇÜNCÜ KEZ İŞ BIRACAKLAR

Aile hekimleri daha önce 5-7 Kasım tarihlerinde üç gün, 2-6 Aralık tarihlerinde is beş gün süreyle iş bırakma eylemi gerçekleştirmişti.

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Kaynak: Haber Merkezi

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