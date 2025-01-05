Bakan Tunç Gerekçeli Kararı İşaret Etti: Narin'in Katilinin Kimliği Belli Olacak mı?

Diyarbakır'da yaşanan Narin Güran cinayeti aylardır Türkiye gündeminden düşmezken, boğularak öldürüldüğü tespit edilen 8 yaşındaki Narin'in annesi Yüksel Güran, ağabeyi Enes Güran ve amcası Salim Güran'a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, çocuğun cansız bedenini taşıdığını itiraf eden komşuları Nevzat Bahtiyar'a ise 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Ancak Narin'in katilinin kim olduğu henüz net olarak işaret edilmedi.

Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek'e konuşan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, soruşturmanın büyük bir titizlikle yürütüldüğünü, verilen kararların da kamuoyunun vicdanına su serptiğini ifade ederek katilin kimliğiyle ilgili sorgulamalara yanıt verdi.

'TARTIŞMALAR SON BULACAK'

Bakan Tunç, "Gerekçeli karar ortaya çıktıktan sonra, kamuoyunda bazı tartışmaların son bulacağını umuyoruz. Mahkeme başkanı ve üyeleri, delilleri titizlikle inceleyerek sonuca vardılar. Gerekçeli kararda, hangi delillerin hangi suçlamaları desteklediği daha net bir şekilde görülecek" diye konuştu.

Yargı sürecinin tamamlanmadığını belirten Bakan Tunç, davanın istinaf sürecinin devam ettiğini de hatırlatarak, "Gerekçeli karar açıklandığında herkes bu davadaki sonuca tam olarak hakim olacak. Şu anda, mahkemenin verdiği karar, tamamen dosyadaki delillere dayanarak verilmiş bir karardır ve biz bu karara saygı duyuyoruz" dedi.

Kaynak: Sabah