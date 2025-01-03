Narin Davasında İsmi Geçiyordu, Diyanet O İmam Hakkında Kararını Verdi

Türkiye’nin yüreğini yakan Narin Güran cinayetine ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınıp serbest bırakılan imam R.K. için Diyanet İşleri Başkanlığı harekete geçti. Hakkında idari soruşturma başlatılan imam ihraç edildi.

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Narin Davasında İsmi Geçiyordu, Diyanet O İmam Hakkında Kararını Verdi

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde Tavşantepe Mahallesi’nde kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran, kaybolduktan 19 gün sonra derece çuval içinde ölü halde bulunmuştu. Türkiye’nin konuştuğu davada anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran, amca Salim Güran ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası almış, itirafçı Nevzat Bahtiyar’a ise 4 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti.

Narin Davasında İsmi Geçiyordu, Diyanet O İmam Hakkında Kararını Verdi - Resim : 1

İMAM HAKKINDA FLAŞ KARAR

Detayları kan donduran davada soruşturma gözaltına alınan ve sonra serbest bırakılan Tavşantepe imamı R.K. hakkında yeni bir gelişme yaşandı.

Narin Davasında İsmi Geçiyordu, Diyanet O İmam Hakkında Kararını Verdi - Resim : 2

UYGUNSUZ GÖRÜNTÜ İDDİASI DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Telefonunda uygunsuz görüntüler olduğu iddia edilen imam R.K., Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından ihraç edildi. İddialar sonrası açığa alınan R.K. hakkında Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından idari soruşturma başlatıldı.

Soruşturma için 2 müfettiş görevlendirildi. Hazırlanan raporun ardından imam R.K., meslekten ihraç edilirken, karar imama tebliğ edilerek durum bildirildi.

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Kaynak: DHA

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