Narin'in Annesi Yüksel Güran'ın Avukatından Dikkat Çeken Açıklamalar: 'Suçlu Olduğu Kanıtlanırsa...'

Diyarbakır'da canice katledilen Narin'in öldürülmesine ilişkin davada amca Salim Güran, anne Yüksel Güran ve ağabey Enes Güran'a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, itirafçı Nevzat Bahtiyar'a ise suç delillerini yok etme gizleme veya değiştirme suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti.

Anne Yüksel Güran'ın avukatı Yılmaz Demiroğlu, tv100 ekranlarında yayınlanan Cansu Canan Özgen ile Hayata Dair programında önemli açıklamalarda bulundu. Yüksel Güran hakkında verilen kararın tatmin edici bir delil neticesinde verilmediğini savunan Demiroğlu, şöyle konuştu:

'SUÇLU OLDUĞU KANITLANIRSA...'

"Bizim kanaatimize göre, tabii ki biz dava dosyasını inceleyen avukatlar olarak müvekkilim Yüksel ile ilgili tatmin edici bir delille bu mahkumiyet hükmünün kurulduğunu ben şahsen düşünmüyorum. Eğer tatmin edici bir delil olsaydı hepimizin vicdanında yer edecektir. Yüksel Güran'ın bu işe dahli olduğu kesinleştiği takdirde benim söyleyecek sözüm yoktur, kesinlikle olamaz. Suçlu olduğu Yüksel Güran'ın hukuken kabul edilebilir ve herkesin de denetlenmesine açık bir delil ortaya konulup da 'evet suçludur' denilirse muhakkak ki hukuki bir denetimden geçecek ve herkesin vicdanında da yerini bulacaktır. Bu benim hoşuma gitse de gitmese de..."

Kaynak: tv100