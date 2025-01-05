Gaziantep'te IŞİD Operasyonu

Gaziantep'te IŞİD silahlı terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyon kapsamında 15 şüpheli gözaltına alındı. Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı.

Son Güncelleme:

Gaziantep'te Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesiyle İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince IŞİD silahlı terör örgütüne yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Gaziantep'te IŞİD Operasyonu - Resim : 1

15 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyon kapsamında çok sayıda adrese eş zamanlı baskın yapılırken IŞİD silahlı terör örgütüne üye olmak, örgüte finans sağlamak ve örgüt propagandası yapmak suçu kapsamında 15 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep'te IŞİD Operasyonu - Resim : 2

3 KİŞİ TUTUKLANDI

Tamamlanan yasal işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilen 15 şüpheliden 3’ü tutuklandı.

ABD'de Araç Kalabalığa Daldı! Ölü ve Yaralılar Var! Aracından Bomba ve IŞİD Bayrağı ÇıktıABD'de Araç Kalabalığa Daldı! Ölü ve Yaralılar Var! Aracından Bomba ve IŞİD Bayrağı ÇıktıDünya
Ankara'da Terör Operasyonu: 11 Gözaltı, Bir IŞİD Şüphelisi AranıyorAnkara'da Terör Operasyonu: 11 Gözaltı, Bir IŞİD Şüphelisi AranıyorGüncel

Kaynak: İHA

Etiketler
IŞİD Gaziantep
Son Güncelleme:
Bakan Tunç Gerekçeli Kararı İşaret Etti: Narin'in Katilinin Kimliği Belli Olacak mı? Narin'in Katilinin Kimliği Belli Olacak mı?
Yakında Vizeli Olacak İddiası! Türkler Akın Akın Ziyaret Ediyordu Yakında Vizeli Olacak İddiası! Türkler Akın Akın Ziyaret Ediyordu
Kötü Kokan Çamaşır Makinesini Anında Temizliyor! Birkaç Damlası Mis Gibi Kokmasına Sebep Oluyor Kötü Kokan Çamaşır Makinesini Anında Temizliyor! Birkaç Damlası Mis Gibi Kokmasına Sebep Oluyor
Eyüpsultan'da Kaza Yapan Polis Memuru Emirhan Aramış Şehit Oldu Görevi Başında Kaza Yapan Polisten Acı Haber