Gaziantep'te IŞİD Operasyonu

Gaziantep'te Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesiyle İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince IŞİD silahlı terör örgütüne yönelik operasyon gerçekleştirildi.

15 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyon kapsamında çok sayıda adrese eş zamanlı baskın yapılırken IŞİD silahlı terör örgütüne üye olmak, örgüte finans sağlamak ve örgüt propagandası yapmak suçu kapsamında 15 şüpheli gözaltına alındı.

3 KİŞİ TUTUKLANDI

Tamamlanan yasal işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilen 15 şüpheliden 3’ü tutuklandı.

Kaynak: İHA