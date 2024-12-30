Ankara'da Terör Operasyonu: 11 Gözaltı, Bir IŞİD Şüphelisi Aranıyor

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca silahlı terör örgütü IŞİD'in Ankara yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmada 11 şüpheli gözaltına alındı.

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Ankara'da Terör Operasyonu: 11 Gözaltı, Bir IŞİD Şüphelisi Aranıyor

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca terör örgütü IŞİD'in Ankara yapılanması içerisinde yer aldıkları ve örgütsel faaliyetlerde bulundukları tespit edilen 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 11 şüpheli gözaltına alındı.

Diğer şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Zanlıların, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecekleri bildirildi.

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Kaynak: AA

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