İstiklal Caddesi'ni Kana Bulamıştı! Ahlam Albashir'e Yardım Eden İki Kişi Yakalandı

İstiklal Caddesi'nde bombalı saldırı gerçekleştirerek 6 kişinin ölümüne neden olan Suriye uyruklu Ahlam Albashir'e yardım eden iki kişi yakalandı. İki şüphelinin, Albashir'in Türkiye'ye geçişini sağladığı belirtildi.

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İstiklal Caddesi'ni Kana Bulamıştı! Ahlam Albashir'e Yardım Eden İki Kişi Yakalandı

İstanbul Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım 2022'de 6 kişinin ölümü, 81 kişinin yaralanması ile sonuçlanan bombalı saldırıya ilişkin yürütülen soruşturmada, sıcak bir gelişme yaşandı.

Bombalı saldırıyı gerçekleştiren Suriye uyruklu PKK/YPG mensubu Ahlam Albashir'in Türkiye'ye geçişini illegal olarak sağlayan ve yaşam malzemesi tedarik ederek barınma ihtiyacını karşılayan, İstanbul'a intikallerini sağlayan ve kaçakçılık faaliyetlerinde bulunan 2 terör şüphelisi yakalandı.

NE OLMUŞTU?

13 Kasım 2022'de İstanbul'da İstiklal Caddesi'nde düzenlenen bombalı saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti, 81 kişi yaralandı. Saldırının faili Suriye kökenli Ahlam Albashir 1794 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

İddianamede saldırının "PKK/KCK silahlı terör örgütünün Suriye uzantısı YPG/PYD/SDG tarafından planlanıp gerçekleştirildiği" belirtildi.

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Kaynak: İHA

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