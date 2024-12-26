Interpol Tarafından Aranıyordu, Başakşehir'de Yakalandı

Interpol tarafından aranan ve IŞİD üyesi olabileceği değerlendirilen Çeçenistan uyruklu şüpheli Başakşehir'de yakalandı.

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Interpol Tarafından Aranıyordu, Başakşehir'de Yakalandı

Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol - Europol Daire Başkanlığı tarafından 16 Aralık 2024'de bir yazı yayınlandı. Söz konusu yazıda Çeçenistan Polis Teşkilatı tarafından Çeçenistan doğumlu 32 yaşındaki bir şahsın suç ortakları ile beraber ateşli silahlarla bir şahsın evine girdikleri, 400 bin ruble ile bazı eşyaları çaldıkları, ayrıca ellerindeki bilgilere göre DAEŞ silahlı terör örgütüne katıldığı ve Türkiye'de olabileceği ifade edildi.

BAŞAKŞEHİR'DE YAKALANDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından şüpheli hakkında yapılan araştırmalar sonucu aynı zamanda şüphelinin casusluk faaliyetlerinde bulunan bir şebeke üyesi olabileceği de değerlendirilirken, şüphelinin Başakşehir'deki evinin adresi de tespit edildi. Polis ekiplerince şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyon sonucu şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Öte yandan dijital materyallerine de el konuldu.

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Kaynak: İHA

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