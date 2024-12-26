Mühimmat Fabrikasındaki Felaket Saniye Saniye Kamerada: 11 İşçiye Mezar Olmuştu

Balıkesir'in merkez Karesi ilçesindeki mühimmat fabrikasında önceki gün meydana gelen, 11 işçinin yaşamını yitirdiği, 7 kişinin yaralandığı patlama anı fabrikayı gören bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

YAŞAMINI YİTİRENLERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Patlamada yaşamını yitiren fabrika çalışanlarının isimleri: Tuğba Demir (21), Çetin Karamüftüoğlu (38), Muhammet Ergin (34), Özlem Özçakır (33), Tuba Sert (41), Enes Kırmızı (28), Seda Akın (35), Seçil Çapa (24), Müberra Sönmez (45), Selin Karanlıkoğlu (27) ve Elif Özgür (19)

10 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Adli soruşturma çerçevesinde bir başsavcı, başsavcı vekili ve dört savcının soruşturmayı yürüttüğünü belirten Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Kolluk güçlerimizle beraber delillerin toplanmasıyla ilgili çalışmalar devam ederken, ifadeler alınıyor. Bilirkişi heyeti tayin edildi. Kimya, makine, iş güvenliği, jeofizik mühendisi, elektrik ve bomba imha uzmanlarından oluşan 7 kişilik bilirkişi heyeti şu anda incelemelerini sürdürüyorlar. Bu incelemeler neticesinde raporu hazırlayacaklar. Bu patlamanın sebebi ve buna sebep olan kişiler varsa adli tahkikatın sonucunda belli olacak. Patlamada sorumluluğu tespit edilen 10 kişiyle ilgili gözaltı süreci şu anda devam ediyor" diye konuştu.

FABRİKADAKİ İLK PATLAMA DEĞİL

Öte yandan 11 işçiye mezar olan fabrikadaki patlamanın ilk olmadığı ortaya çıktı.

3 Haziran 2014'te de fişek sıkıştırma işlemi sırasında patlama meydana geldiği, 5'i kadın, 6 işçinin hafif yaralandığı öğrenildi.

ELLERİ KÜÇÜK DİYE TERCİH EDİLMİŞLER

Kapsül üretiminde çalışan kadınların, parmaklarının küçük olması dolayısıyla bu bölümde çalıştıkları ortaya çıktı.

Parmakları küçük olanların, kapsüllerin içine yerleştirilen macunu daha rahat yerleştirdikleri için fabrikanın bu alanında tercih edildiği öğrenildi.

Kaynak: AA-DHA-İHA