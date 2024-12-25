Kırıkkale'de IŞİD Operasyonu: 2 Kişi Gözaltında
Kırıkkale'de terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyonlarda 2 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.
Kırıkkale'de terör örgütü IŞİD'e yönelik düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, IŞİD terör örgütünün eylem ve faaliyetlerini deşifre etmek amacıyla operasyon düzenledi. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar neticesinde, IŞİD terör örgütüyle bağlantılı oldukları tespit edilen yabancı uyruklu M.F.H. ve U.E.Ö. isimli şüpheliler yakalandı.
Gözaltına alınan şüpheli şahıslar, işlemlerinin tamamlanmasının ardından sınır dışı edilmek üzere ilgili birimlere teslim edildi.
Kaynak: İHA