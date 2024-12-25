Kırıkkale'de IŞİD Operasyonu: 2 Kişi Gözaltında

Kırıkkale'de terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyonlarda 2 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Kırıkkale'de IŞİD Operasyonu: 2 Kişi Gözaltında

Kırıkkale'de terör örgütü IŞİD'e yönelik düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, IŞİD terör örgütünün eylem ve faaliyetlerini deşifre etmek amacıyla operasyon düzenledi. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar neticesinde, IŞİD terör örgütüyle bağlantılı oldukları tespit edilen yabancı uyruklu M.F.H. ve U.E.Ö. isimli şüpheliler yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheli şahıslar, işlemlerinin tamamlanmasının ardından sınır dışı edilmek üzere ilgili birimlere teslim edildi.

Kaynak: İHA

Etiketler
IŞİD
En unutkan 3 burç! Unutkanlıkları Yüzünden Başlarından Dert Eksilmiyor En unutkan 3 burç! Unutkanlıkları Yüzünden Başlarından Dert Eksilmiyor
Üsküdar Belediyesi'nden İkinci Kent Lokantası Üsküdar Belediyesi'nden İkinci Kent Lokantası
Kanal İstanbul İçin Flaş Karar! Diğer Davaları da Etkileyebilir Kanal İstanbul İçin Dikkat Çeken Karar
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Hakaret Ettiği İçin Gözaltına Alınmıştı! Mahkeme Kararını Verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Hakaret Eden Genç İçin Karar
Üç Genel Başkandan Kritik Görüşme: Çatı Parti mi Yoksa Yeni Bir Grup mu Kurulacak? Çatı Parti mi Yoksa Yeni Bir Grup mu Kurulacak?
Dev Markanın Hilesi İfşa Oldu: Yoğurdun İçinden Çıkanlar Hayrete Düşürdü Dev Markanın Hilesi İfşa Oldu: Yoğurdun İçinden Çıkanlar Hayrete Düşürdü