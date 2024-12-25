Üç Genel Başkandan Kritik Görüşme: Çatı Parti mi Yoksa Yeni Bir Grup mu Kurulacak?

GERÇEK GÜNDEM | ANKARA

Gelecek Partisi’nden ayrılarak AKP'ye geçen Mustafa Nedim Yamalı’nın gidişiyle 20 sayısını kaybeden Saadet Grubu dün düşmüştü. Bu gelişmenin ardından yaklaşık 1 yıldır devam eden 3 partinin görüşmelerine hız verildi.

ÜÇ LİDER BİR ARAYA GELDİ

İlk olarak dün akşam saatlerinde DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu bir görüşme yaptı. Ardından Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan’ın da katılımıyla üçlü bir görüşme yapıldı.

Bu görüşmeye ilişkin ilk bilgiyi DEVA Partisi Adana Milletvekili ve Parti Sözcüsü Sadullah Kısacık paylaştı. Kısacık, gazetecilerin soruları üzerine şu açıklamayı yaptı:

"Bu son durumla ilgili üç genel başkan da TBMM çalışmalarının ortak bir grup olarak yürütülmesi konusunda verimli bir görüşme yaptılar. Sürecin olumlu bir perspektifte yürütülmesinde mutabık kaldılar. Süreç olumlu bir şekilde ilerliyor. Ama şu anda tam olarak sonuç alınmış değil. Şu an tıkanan bir durum görünmüyor."

ÇATI PARTİ DE GÜNDEMDE

Bu arada kulislere gelen bu görüşmelerde yeni bir çatı parti üzerinden 3 partinin yeni bir ittifak olarak Meclis’te yer almasının da söz konusu olabileceği ancak bunun henüz netleşmediği ifade ediliyor.

Görüşmelerin hangi aşamada olduğuna yönelik soruyu da yanıtlayan Kısacık, “İlkelerde anlaşıldığı takdirde her partiden oluşacak üç kişilik bir heyet, bu işin nasıl olacağını konuşacak. Teknik bir çalışmadan sonra karar verilecek ama henüz verilen bir karar yok. Şimdiye kadar bir çatı parti konuşuluyordu ama şimdi yeni bir süreç var. İlkelerde anlaşılırsa ortak teknik bir çalışma yapılacak" değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: Haber Merkezi