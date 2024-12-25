Gelecek Partisi'nden İstifa Etmişti: Mustafa Nedim Yamalı AKP'ye Katılıyor, İlk Açıklamasını AKP Sıralarında Yaptı

Gelecek Partisi Ankara Milletvekili Mustafa Nedim Yamalı, bugün sosyal medya hesabından Gelecek Partisi'nden istifa ettiğini duyurmuştu. Yamalı'nın istifası akılları karıştırmıştı. TBMM Başkanlığı'na ulaşan istifa dilekçesinde Yamalı'nın Gelecek Partisi'nin ortak grup kurduğu Saadet Partisi'nden de istifa ettiği görüldü. Böylelikle Saadet Partisi grubu resmi olarak düşmüş oldu. Bunun üzerine Yamalı'nın AKP'ye geçeceği iddia edilmişti.

YAMALI'DAN İLK AÇIKLAMA

Çok konuşulan iddialar sonrası Yamalı, bugün düzenlenecek AKP Grup toplantısı salonunda yer aldı. Gazeteciler, Yamalı'ya "Siyasi partiler panayırına döndü" sözlerini hatırlattı.

Yamalı bunun üzerine yaptığı ilk açıklamada "Muhafazakar camiada birbirine yakın siyasi oluşumların ve damarların bir arada olması gerekiyor. O yüzden tekrar bu saflarda mücadeleye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

YAMALI NE DEMİŞTİ?

Yamalı, istifa açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Kuruluşundan bu yana görev aldığım Gelecek Partisi üyeliğinden bugün itibariyle istifa ediyorum. Genel Başkanım Sayın Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu’na çalışmalarım sırasında verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyor, tüm partili arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Kaynak: Haber Merkezi