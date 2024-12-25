'Gelecek' Tartışmalarında Yeni Perde: AKP'ye Başka Partilerden de Vekiller Katılacakmış

Muhalefet partilerinden istifa eden milletvekillerinin AKP’ye katılım dalgasına yeni halkalar eklenmeye devam ediyor. Gelecek Partisi’nden istifa eden Ankara Milletvekili Nedim Yamalı’nın AKP’ye katılacağı iddiaları güçlenirken, katılımların sadece Yamalı ile sınırlı kalmayacağı iddia edildi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun ‘Cumhurbaşkanı çağırırsa dönerim’ ifadeleriyle verdiği sinyaller akıllarda soru işareti yaratırken, Gelecek Partisi’nden istifa eden Yamalı’nın adresinin AKP olacağı iddia edilmişti.

Türkiye Gazetesi’nden Emrah Özcan’ın haberine göre, Yamalı’nın yanında AKP’ye katılacağı öne sürülen bir diğer isim de Selim Temürci’nin oldu. İlerleyen günlerde İYİ Parti cephesinden de AKP’ye geçişlerin olabileceği kaydedildi.

Kulislerden gelen bilgilere göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Gelecek Partisi’nden istifa eden vekile ve 12 belediye başkanına rozetlerini takması bekleniyor. Ancak, partiye katılımların bugün mü şubat ayında yapılacak olan kongrede mi olacağı henüz netlik kazanmadı.

SAADET-GELECEK GRUBU DÜŞTÜ

Nedim Yamalı’nın partisinden istifasını Meclis’e sunmasının ardından, milletvekili sayısı 19’a düşen Saadet-Gelecek Partisi’nin grubu düşmüş oldu. Meclis’te grup kurabilmek için 20 vekile ihtiyaç bulunuyor.

İSTİFA DALGASI BÜYÜMÜŞTÜ

Yamalı'nın istifası sonrası; partide istifa dalgası yayılmış ve Gelecek Partisi Mersin İl Başkanı Hamit Karış, Gelecek Partisi Mersin Tarsus İlçe Başkanı Ramazan Tunçer ve Gelecek Partisi Mersin İl Teşkilatı Üyesi Ahmet Çil de partilerinden istifa ettiklerini açıklamıştı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi