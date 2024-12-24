TBMM'de Dikkat Çeken Kare, Saadet-Gelecek Grubu Düştü, Tek Başına Oturdu

Gelecek Partisi Ankara Milletvekili Mustafa Nedim Yamalı, partisinden istifa ettiğini duyurmasıyla Meclis'te 20 vekille temsil edilen Saadet-Gelecek grubu düşmüş oldu. TBMM Genel Kurulu'nda Saadet Partisi Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan'ın tek başına Saadet Partisi grubu sıralarında oturması dikkat çekti.

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TBMM'de Dikkat Çeken Kare, Saadet-Gelecek Grubu Düştü, Tek Başına Oturdu

TBMM Genel Kurulu TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ başkanlığında başladı. Saadet Partisi Hatay milletvekili Necmettin çalışkan tek başına Saadet grubu sıralarında oturdu.

TBMM'de Dikkat Çeken Kare, Saadet-Gelecek Grubu Düştü, Tek Başına Oturdu - Resim : 1

AKP'ye dönüş sinyallerinin verildiği Gelecek Partisi'nde Ankara Milletvekili Mustafa Nedim Yamalı, partisinden istifa ettiğini sosyal medya hesabından duyurdu. Saadet Partisi grubu 20 milletvekilinden oluşuyordu. Yamalı'nın istifasıyla Saadet-Gelecek Grubu düşmüş oldu. Saadet Partisi grubu düşmesiyle komisyonlarda temsil edilemeyecek, Genel Kurul'da Grup önerisi veremeyecek.

AKP'ye Dönüş Sinyalleri Gündemdeydi: Gelecek Partisi'nde Üst Düzey İstifa! Saadet Grubu Düşecek mi?AKP'ye Dönüş Sinyalleri Gündemdeydi: Gelecek Partisi'nde Üst Düzey İstifa! Saadet Grubu Düşecek mi?Siyaset

Kaynak: İHA

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