Diyarbakır’da Yerli Malı Etkinliği Hastanede Bitti! 34 Öğrenci Apar Topar Acile Kaldırıldı

Diyarbakır’da bir okulda yemek yedikten sonra rahatsızlanan 34 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Öğrencilerin yedikleri yemeklerden incelenmek üzere numune alındı.

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Diyarbakır’da Gazi Ortaokulu'nda akşam saatlerinde Yerli Malı Haftası nedeniyle düzenlenen etkinlikte 5'inci sınıf öğrencileri, hazırladıkları yemekleri sınıfa getirdi. Etkinlikte yemek yiyen 34 öğrenci, bir süre sonra karın ağrısı ve mide bulantısı yaşadı.

Diyarbakır’da Yerli Malı Etkinliği Hastanede Bitti! 34 Öğrenci Apar Topar Acile Kaldırıldı - Resim : 1

YEMEKLERDEN NUMUNE ALINDI

İhbar üzerine okula, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılan öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. İnceleme yapılması için yemeklerden numune alındığı öğrenildi.

Diyarbakır’da Yerli Malı Etkinliği Hastanede Bitti! 34 Öğrenci Apar Topar Acile Kaldırıldı - Resim : 2

Kaynak: DHA

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