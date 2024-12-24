Diyarbakır’da Yerli Malı Etkinliği Hastanede Bitti! 34 Öğrenci Apar Topar Acile Kaldırıldı

Diyarbakır’da Gazi Ortaokulu'nda akşam saatlerinde Yerli Malı Haftası nedeniyle düzenlenen etkinlikte 5'inci sınıf öğrencileri, hazırladıkları yemekleri sınıfa getirdi. Etkinlikte yemek yiyen 34 öğrenci, bir süre sonra karın ağrısı ve mide bulantısı yaşadı.

YEMEKLERDEN NUMUNE ALINDI

İhbar üzerine okula, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılan öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. İnceleme yapılması için yemeklerden numune alındığı öğrenildi.

Kaynak: DHA