Yeşil Direnişin Neferiydi... 'Cerattepe Gazisi' Hacı Ali Keklik 106 Yaşında Hayatını Kaybetti

Artvin'de altın madeni faaliyetlerinin olduğu Cerattepe’de 2016 yılında madencilik karşıtı protestolar sırasında vücuduna plastik mermi isabet eden Hacı Ali Keklik, hafızalara mücadele dolu sözleriyle kazınmıştı. Keklik'in yerden biber gazını alarak güvenlik güçlerine "Bu nedir? Bize bunu neden atıyorsunuz?" dediği anlar halen hatırlanırken Keklik'ten acı haber geldi.

'Cerattepe Gazisi' olarak bilinen 106 yaşındaki Keklik hayatını kaybetti. Keklik'in bir aydır Artvin Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi’nde tedavi gördüğü öğrenildi. Keklik, yarın Artvin Merkez Camii’nde öğlen namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Kolorta Mezarlığı’nda defnedilecek.

Kaynak: Haber Merkezi