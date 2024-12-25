İBB'den Kaçak Yapılara Bir Kepçe Daha

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Zabıta Dairesi Başkanlığı'nın yerinde yaptığı incelemelerde Fatih İlçesi Hocapaşa Mahallesi’nde yer alan tarihi eser niteliğindeki yapının "Şehri Payitaht Cafe” ismiyle kafeterya olarak kullanıldığı ve işletmenin, mevzuata aykırı şekilde yapının çevresinde bulunan alana yayıldığı ve izinsiz yapılaşmaya gittiği belirlendi.

Bu gelişmenin ardından harekete geçen İBB, kaçak yapılaşmanın kaldırılması için işlem başlattı.

TARİHİ ESER ÜZERİNDE KAÇAK YAPI

İstanbul Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan 20 Nisan 2020 tarihli yazıda, söz konusu alana ait yapı kayıt belgesinin mevzuata aykırılıklar nedeniyle iptal edildiği ifade edilmişti. İBB teknik ekiplerinin bölgede yaptığı incelemeler neticesinde, tarihi eser niteliğindeki yapının çevresine izinsiz masa-sandalye yerleştirilmesi, açık alan düzenlemesi yapılması ve çelik konstrüksiyonlu kayar cam mekanizmalarla kapalı alan oluşturulması gibi uygulamaların yapıldığı tespit edildi.

İstanbul 4 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 2018 ve 2019 tarihli kararlarına atıfla, izinsiz olarak inşa edilen yerleşimlerin kaldırılmasına karar verildi. İBB Encümenince alınan 3 Ağustos 2022 tarihli karar ile ruhsatsız yapılar hakkında yıkım kararı alındı.

MAHKEME İBB LEHİNE KARAR VERDİ

Mahkemeye taşınan süreçte, İBB Encümen Kararının iptali talebiyle açılan davalarda, karar İBB lehine çıktı.

Bu gelişmenin ardından, Zabıta Dairesi Başkanlığı idaresinde oluşturulan ekipler, söz konusu kaçak yapıların tahliye ve yıkım süreçlerine dair çalışma gerçekleştirdi. Tahliye sürecinin tamamlanmasının ardından yıkıma hazır hale getirilen kaçak yapılar, zabıta ekipleri tarafından yıkıldı.

ÜSKÜDAR’DAKİ YIKIMLARDA GERİLİM YAŞANMIŞTI

İBB ekiplerinin kent genelinde sürdürdüğü kaçak yapılarla mücadelede en çok konuşlan ilçelerden biri ise Üsküdar olmuştu.

Üsküdar sahilden Harem Otogarı’na kadar devam eden sahil bölgesinde çok sayıda kaçak yapının yıkılması kararı alınmış, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile İBB yönetimi karşı karşıya gelmişti.

Yıkım için bölgeye giden zabıta ekiplerinin önüne emniyet güçleri tarafından barikat örülmüş; yıkım için bölgede olan İBB yöneticisi, yıkıma engel olmak isteyen işletme sahipleri tarafından silah kabzasıyla darp edilmişti.

Mahkemenin İBB’yi haklı bulmasının ardından yıkım işlemi gerçekleştirilebilmişti.