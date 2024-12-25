Duvar Yaparken Buldu! Tam 3 Tane, Roma Dönemine Ait

Aydın'ın Nazilli ilçesinde tapulu arazide istinat duvarı yapmak amacıyla kazı yapan bir kişi karşılaştıkları manzara karşısında hayrete düştü. Duvar ararken, 3 adet tarihi eser çömlek buldu.

Son Güncelleme:
Duvar Yaparken Buldu! Tam 3 Tane, Roma Dönemine Ait

Aydın'ın Nazilli ilçesinde Yukarı Örencik Mahallesi'nde tapulu arazinde istinat duvarı yapmak için kazı yapan bir şahıs, hayatının şokunu yaşadı. Kazı yaparken 3 çömlek buldu. 10-12 cm ebatlarındaki 3 çömleğin Roma dönemine ait tarihi eser olduğu değerlendirildi.

Duvar Yaparken Buldu! Tam 3 Tane, Roma Dönemine Ait - Resim : 1

MÜZE MÜDÜRLÜĞÜ’NE TESLİM EDİLDİ

Bulunan çömlekler Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı’na teslim edilirken, Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Müze Müdürlüğü ekiplerince incelenen çömlekler Müze Müdürlüğü’ne teslim edildi.

Kaynak: İHA

Son Güncelleme:
İranlı İş İnsanı Cinayeti Örgüt İçi Hesaplaşma Çıktı İranlı İş İnsanı Cinayeti Örgüt İçi Hesaplaşma Çıktı
Köfteci Yusuf’a Destek Vermişti! Kebapçı Bedri’den Asgari Ücret İsyanı! ‘Kurban Olayım…’ Köfteci Yusuf’a Destek Vermişti! Kebapçı Bedri’den 'Asgari Ücret' İsyanı
Uzun Yaşayan İnsanların Doğduğu Ay! 100 Yaşını Görebiliyorlar Uzun Yaşayan İnsanların Doğduğu Ay! 100 Yaşını Görebiliyorlar
Çift Butonlu Sifonlar Meğer Bunun İçin İcat Edilmiş! Çoğu Kişi İlk Defa Öğrenecek Çift Butonlu Sifonlar Meğer Bunun İçin İcat Edilmiş! Çoğu Kişi İlk Defa Öğrenecek