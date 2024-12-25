Duvar Yaparken Buldu! Tam 3 Tane, Roma Dönemine Ait

Aydın'ın Nazilli ilçesinde Yukarı Örencik Mahallesi'nde tapulu arazinde istinat duvarı yapmak için kazı yapan bir şahıs, hayatının şokunu yaşadı. Kazı yaparken 3 çömlek buldu. 10-12 cm ebatlarındaki 3 çömleğin Roma dönemine ait tarihi eser olduğu değerlendirildi.

MÜZE MÜDÜRLÜĞÜ’NE TESLİM EDİLDİ

Bulunan çömlekler Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı’na teslim edilirken, Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Müze Müdürlüğü ekiplerince incelenen çömlekler Müze Müdürlüğü’ne teslim edildi.

Kaynak: İHA