İranlı İş İnsanı Cinayeti Örgüt İçi Hesaplaşma Çıktı

Sarıyer'deki Vadi İstanbul Alışveriş Merkezi'nde yaşanan İranlı iş insanı Aras Yılmaz cinayetinin örgüt içi hesaplaşma olduğu ortaya çıktı. İstanbul merkezli iki ilde uyuşturucu çetesine yönelik dün düzenlenen operasyonlarda 10 şüpheli yakalandı.

Son Güncelleme:
İranlı İş İnsanı Cinayeti Örgüt İçi Hesaplaşma Çıktı

Sarıyer'de bulunan bir alışveriş merkezinde 8 Aralık 2024 tarihinde gerçekleşen olayda, uluslararası uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yaptığı ve örgüt yöneticisi olduğu iddia edilen İran uyruklu iş insanı Aras Yılmaz (Yosef Aliakbari) silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetmişti. Olayın ardından iki kişi 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan tutuklanmıştı.

ÖRGÜT İÇİ HESAPLAŞMA

Saldırıyı gerçekleştiren Mert Akçay ifadesinde olayı uyuşturucu kullandığı esnada E.B. isimli şüpheliyle planladıklarını, eylemi 1 milyon lira karşılığında gerçekleştirdiğini ayrıca olayda kullandığı motosiklet ve tabancayı E.B.'nin kendisine sağladığını söyledi. Yapılan incelemelerde olayın örgüt içi bir hesaplaşma sonucu yaşandığı ortaya çıktı.

ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE OPERASYON

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edilen soruşturma kapsamında dün İstanbul, Sarıyer merkezli Zeytinburnu, Kağıthane, Beylikdüzü, Arnavutköy, Büyükçekmece, Küçükçekmece, Bahçelievler ve Samsun'da örgütün üst düzey yöneticilerine yönelik operasyonlar düzenlendi. Düzenlenen operasyonlarda hedef konumunda olduğu belirtilen 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

22 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

Öte yandan 23 Eylül 2022 tarihinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca örgüte yönelik başlatılan soruşturma kapsamında 40 şüpheli yakalanmıştı. Soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonlarda 4 ton 4 kilo 560 gram metamfetamin, 70 kilo 540 gram eroin ve 105 kilo 80 gram uyuşturucu madde yapımında kullanılan ara kimyasal maddesi ele geçirilmişti, 22 kişi tutuklanmıştı.

İstanbul'un Lüks AVM'si Suç Meydanına Döndü: Suikast, Silahlı Çatışma, Gasp...İstanbul'un Lüks AVM'si Suç Meydanına Döndü: Suikast, Silahlı Çatışma, Gasp...Güncel

Kaynak: DHA

Son Güncelleme:
25 Kişiye Mezar Olan Hasanoğlu Aparmanı Davasında Bilirkişi Beklenecek 25 Kişiye Mezar Olan Hasanoğlu Aparmanı Davasında Bilirkişi Beklenecek
Akın Akın Yerleşenler Var! AB'ye Gireceğini Duyan Valizini Alıp Gidiyor Akın Akın Yerleşenler Var! AB'ye Gireceğini Duyan Valizini Alıp Gidiyor
Uzun Yaşayan İnsanların Doğduğu Ay! 100 Yaşını Görebiliyorlar Uzun Yaşayan İnsanların Doğduğu Ay! 100 Yaşını Görebiliyorlar
Köfteci Yusuf’a Destek Vermişti! Kebapçı Bedri’den Asgari Ücret İsyanı! ‘Kurban Olayım…’ Köfteci Yusuf’a Destek Vermişti! Kebapçı Bedri’den 'Asgari Ücret' İsyanı