Ünlü Bedri Usta'dan Asgari Ücret İsyanı! ‘Kurban Olayım…’

Milyonlarca kişinin heyecanla beklediği asgari ücret dün akşam açıklandı. Yapılan yüzde 30’luk zam sonrasında yeni asgari ücret 22 bin 104 lira olarak duyuruldu. Asgari ücret zammı tepki toplamaya devam ederken bir tepki de ‘Bedri Usta’ olarak tanınan Bedrettin Aydoğdu’dan geldi. Çalışanları ile birlikte video çeken Aydoğdu, yeni zamma tepki gösterdi.

“30 BİN LİRALIK EV YOK”

Aydoğdu, “Asgari ücret çok az, çok az. Allah herkesin yardımcısı olsun, gerçekten çok zor. Bir ev kirası 20 bin lira. Bu adam 22 bin lira alsa bile ev bulamıyor. 30 bin liralık ev yok, 25 bin lira da bulmak zor” dedi.

“DAHA İMZALAMADINIZSA…”

Zammın yetersizliğinden şikayet eden Aydoğdu, işçilerinin maaşlarının ve yaşam şartlarının giderek zorlaştığını vurguladı. Aydoğdu “Kurban olayım, daha imzalamadınızsa artırabiliyorsanız artırın” dedi.

Çalışanlarına asgari ücret üstünde ücret verdiğini söyleyen Aydoğdu, büyük işyerlerinin sorumluluk taşıması gerektiğini ifade ederek "Vermeyenler için konuşuyorum" diye belirtti.

Bedri Usta, daha önce Köfteci Yusuf’a verdiği destekle sosyal medyada gündem olmuştu.

KÖFTECİ YUSUF’A DESTEK VERMİŞTİ

Kızı ve arkadaşlarını da yanına alarak Köfteci Yusuf'ta yemek yemeye giden Bedri Usta “290 şubesi olan adam niye böyle bir şey yapsın? 12 bin çalışanı olan marka böyle bir şeye tenezzül etmez. Bugün köfte yemeye geldim” diyerek destek vermişti.

Kaynak: Haber Merkezi