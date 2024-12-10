İstanbul'un Lüks AVM'si Suç Meydanına Döndü: Suikast, Silahlı Çatışma, Gasp...

İstanbul'un Ayazağa bölgesinde bulunan Vadi İstanbul Alışveriş Merkezi, son dönemlerde artan şiddet olaylarıyla gündeme gelmeye başladı. Daha önce, açık alanlarda bulunan kafe ve restoranlarda mafya hesaplaşmaları ve silahlı çatışmalar yaşanmıştı.

Dün gece ise, alışveriş merkezinde bir suikast cinayeti işlendi. Gece yarısı 34 MAV 269 plakalı otomobille AVM'de kafelerin olduğu açık alana gelen Aras Yılmaz'ın önünü kasklı bir kişi kesti. Silahını çeken saldırgan aracın ön camından Yılmaz'a 10 el ateş açtı. Aras Yılmaz vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden 9 kurşunla ağır şekilde yaralandı. Yılmaz, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Seyrantepe'deki Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yılmaz yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

MOTOSİKLETLİYİ GASP EDİP KAÇTI

Olayın ardından saldırgan, yoldan geçen bir motosikletliye silah doğrultarak arkasına bindi. Gasp ettiği motosikletle kaçan saldırgan, Cendere Caddesi'nde silahını parçalara ayırıp yere fırlattı. Bir süre sonra motosikletliyle kazaya karışan saldırgan, yaya olarak kaçmaya başladı. Ancak peşindeki polis ekipleri tarafından takip edilen saldırgan, gizlenmeye çalıştığı bir evde yakalandı.

SALDIRGAN SUÇ MAKİNASI ÇIKTI

Sözcü'den Mahir Ağar'ın haberine göre, saldırganın poliste 30 suç kaydı bulunan Mert A. (30) olduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınan Mert A. işlemleri için emniyete götürüldü. Öte yandan Aras Yılmaz'ın cenazesi incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

ALTINLARLA YAKALADI 'DİPLOMATIM' DEDİ

22 Kasım 2024'te AVM'nin önünde durdurulan bir takside 70 kilogram altın ele geçirilmişti. Polis ekiplerine 'Diplomatım' diyerek kendisini savunan şüphelinin Azerbaycan uyruklu olduğu söylemişti.

AVM'DE SİLAHLI ÇATIŞMA

11 Eylül 2022’de, AVM’de bulunan bir kafede iki grup arasında silahlı kavga çıkmıştı. Çatışma sonucunda 6 kişi yaralanmıştı. Olay anı, güvenlik kameraları tarafından kaydedilirken, kafenin müşterilerinin panik anları ise cep telefonlarıyla görüntülenmişti.

Kaynak: Sözcü