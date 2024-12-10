Bakan Yılmaz Tunç'tan DEM Parti'nin İmralı Başvurusuna İlişkin Yeni Açıklama

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, TBMM Genel Kurulu'nda bütçe görüşmeleri oturumu öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. Tunç, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları'nın İmralı'da terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile yüz yüze görüşme başvurularına ilişkin konuştu.

Bakan Tunç, "26 Kasım'daydı başvuru dilekçesi. Dilekçeyi aldık, o zaman da söylediğim gibi 'Değerlendiriyoruz' demiştik. Bu süreç devam ediyor. Burada uygun bir günün belirlenmesi ile ilgili bir çalışmamız olacak. Size sonucu bildireceğiz inşallah" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 22 Ekim'de PKK lideri Abdullah Öcalan için çağrıda bulunmuştu. Bahçeli, "Şayet teröristbaşının tecriti kaldırılırsa, gelsin DEM Parti grup toplantısında konuşsun, terörün bittiğini, örgütün lağvedildiğini ilan etsin. Bu dirayet ve kararlılığı gösterirse, umut hakkının kullanımıyla ilgili yasal düzenlemenin yapılması ve bundan yararlanmasının önü de ardına kadar açılsın” demişti.

Bahçeli son açıklamasında ise DEM Parti ile Öcalan'ın doğrudan temas kurması gerektiğini belirtmişti.

Bunun üzerine DEM Parti Eş Genel Başkanları İmralı'da Öcalan ile görüşmek için Adalet Bakanlığı'na yazılı başvuruda bulunmuştu. Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan’ın elektronik ortamdan yaptığı başvuruda, "İmralı F tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda bulunan Abdullah Öcalan ile Eş Genel Başkanım Tülay Hatimoğulları Oruç ile aynı anda açık görüş yaparak görüşmek istiyoruz. İzin verilmesi konusunda gereğini arz ederiz" denilmişti.