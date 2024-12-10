Bir Zincirleme Facia da Erzurum'da

Sis ve buzlanma faciayı da beraberinde getirdi. Van'daki facianın ardından Erzurum'da da zincirleme kaza meydana geldi. 13 aracın birbirine girdiği kazada şans eseri ölen ve yaralanan yok.

Bir Zincirleme Facia da Erzurum'da

Erzurum'da kaza, saat 07.30 sıralarında Palandöken ilçesi İtfaiye Kavşağı'nda meydana geldi. Kentte iki gündür etkili olan sis ve yoldaki buzlanma nedeniyle 3 halk otobüsü, 1 minibüs ve 9 otomobil, birbirine çarptı. Ölen ya da yaralananın olmadığı zincirleme kazada araçlarda hasar oluştu.

Bir Zincirleme Facia da Erzurum'da - Resim : 1

Kazazedelerden Lokman Daştan, "Ben üçüncü kaza yapan aracım. Otomobile arkadan çarptılar. Bizden sonra vuran vurana, yol çok kaygan. Ayakta bile durulmuyor" diye konuştu.

Bir Zincirleme Facia da Erzurum'da - Resim : 2

Erzurum Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ekipler bölgede tuzlama çalışması yaptı. Kaza nedeniyle yol uzun süre trafiğe kapatıldı. Birkaç araç çekici yardımı ile götürüldü.

Bir Zincirleme Facia da Erzurum'da - Resim : 3

Öte yandan buzlanma nedeniyle şehrin birçok noktasında da hasarlı kazalar meydana geldi. Ekipler, yollarda tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Bir Zincirleme Facia da Erzurum'da - Resim : 4

Van'da Bir Kilometre Arayla İki Zincirleme Kaza!Van'da Bir Kilometre Arayla İki Zincirleme Kaza!Güncel

Ataşehir'de Feci Kaza! Bariyerlere Ok Gibi SaplandıAtaşehir'de Feci Kaza! Bariyerlere Ok Gibi SaplandıGüncel

Kaynak: DHA

Evini Su Bastı! ‘Yağmur Yağmasın Diye Dua Ediyoruz’ Saniyeler İçinde Yerle Bir Oldu
Orkidelerin Ölümsüz Olması İçin Uygulanması Gereken 5 Adım: Çiçeğe Doyacaksınız Orkidelerin Ölümsüz Olması İçin Uygulanması Gereken 5 Adım: Çiçeğe Doyacaksınız
AKP'li Vekilin Maden Şirketi Dereye Kimyasal Atık Döktü: Skandalı Bakanlık Belgeledi AKP'li Vekilin Maden Şirketinden Çevre Katliamı!
İzmir'de Son 15 Yılın En Büyük Çete Operasyonu! Beşoklar Çökertildi İzmir'de Son 15 Yılın En Büyük Çete Operasyonu! Beşoklar Çökertildi
Emre Kongar Neden TELE1'e Veda Etti? Yanardağ Nedenini Açıkladı Emre Kongar Neden TELE1'e Veda Etti? Yanardağ Nedenini Açıkladı
KPSS'de FETÖ Usulsüzlükleri İçin Gözaltı Kararları KPSS'de FETÖ Usulsüzlükleri İçin Gözaltı Kararları