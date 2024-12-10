Bir Zincirleme Facia da Erzurum'da

Erzurum'da kaza, saat 07.30 sıralarında Palandöken ilçesi İtfaiye Kavşağı'nda meydana geldi. Kentte iki gündür etkili olan sis ve yoldaki buzlanma nedeniyle 3 halk otobüsü, 1 minibüs ve 9 otomobil, birbirine çarptı. Ölen ya da yaralananın olmadığı zincirleme kazada araçlarda hasar oluştu.

Kazazedelerden Lokman Daştan, "Ben üçüncü kaza yapan aracım. Otomobile arkadan çarptılar. Bizden sonra vuran vurana, yol çok kaygan. Ayakta bile durulmuyor" diye konuştu.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ekipler bölgede tuzlama çalışması yaptı. Kaza nedeniyle yol uzun süre trafiğe kapatıldı. Birkaç araç çekici yardımı ile götürüldü.

Öte yandan buzlanma nedeniyle şehrin birçok noktasında da hasarlı kazalar meydana geldi. Ekipler, yollarda tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kaynak: DHA