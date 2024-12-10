İş İnsanını Asitle Eritmişti! Ölüm Listesi Çıktı! 'Bir Sonraki Kurban...'

Kocaeli’de öldürüldükten sonra cesedi asitle eritilen iş insanı Nurhan Ör’ün cinayetine ilişkin davada sanıklardan Ferdi Gün’ün ifadesi kan dondurdu. Gün, sanıklardan Işık Eren’in 80'li yıllarda hazırladığı bir ölüm listesi olduğunu, Nurhan Ör’ün ikinci sırada yer aldığını iddia etti.

İş İnsanını Asitle Eritmişti! Ölüm Listesi Çıktı! 'Bir Sonraki Kurban...'

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde faaliyet gösteren ünlü bir halı fabrikasının sahibi 57 yaşındaki Nurhan Ör, 7 Kasım 2023’te kayboldu. Ör’ün kaybolmasına ilişkin yürütülen soruşturmada dava daha sonra cinayet soruşturmasına çevrildi.

İş İnsanını Asitle Eritmişti! Ölüm Listesi Çıktı! 'Bir Sonraki Kurban...' - Resim : 1

BİN SAATLİK KAMERA KAYDI ÇÖZÜLDÜ

Polis, Ör’ün kaybolmasının ardından 1000 saatlik güvenlik kamerası kaydını inceleyerek, iş insanının lise arkadaşı Işık Eren’in Sultanbeyli’deki galerisine gittiğini ve bir daha oradan ayrılmadığını tespit etti. Araç ise Gebze’de terk edilmiş halde bulundu.

İş insanı Nurhan Ör’ün Sultanbeyli’de bir oto galeride önce darp edilip bayıltıldığı, ardından bir çiftlikte vücudunun parçalara ayrılarak asitte eritildiği ortaya çıktı. Ör’ün davasında ilk duruşma Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

İş İnsanını Asitle Eritmişti! Ölüm Listesi Çıktı! 'Bir Sonraki Kurban...' - Resim : 2

KAN DONDURAN CİNAYET PLANI ORTAYA ÇIKTI

Olayla ilgili tutuklanan Işık Eren, Ahmet Toraman, Bahadır Toraman, Ceyhun Azak, Emrah Dakal ve Ferdi Gün hakkında “tasarlayarak kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. Bazı sanıklar hakkında ruhsatsız silah bulundurmak suçlaması da yöneltildi.

İş İnsanını Asitle Eritmişti! Ölüm Listesi Çıktı! 'Bir Sonraki Kurban...' - Resim : 3

BİRBİRLERİNİ SUÇLADILAR

Çiftlik sahibi sanık Ceyhun Azak, Ör’ün öldürülmesinden haberi olmadığını iddia ederek, “Işık Eren, çiftliği para karşılığı kullanmak istedi. Ne yapacaklarını bilmiyordum” dedi. Ancak diğer sanıklardan Ferdi Gün, çiftlikte yaşanan korkunç olayları detaylarıyla anlatarak, Azak’ın her şeyden haberdar olduğunu ileri sürdü.

İş İnsanını Asitle Eritmişti! Ölüm Listesi Çıktı! 'Bir Sonraki Kurban...' - Resim : 4

BALTAYLA PARÇALARA AYIRDILAR

Sanık Ferdi Gün, çiftliğe geldiklerinde Ör’ün cesedinin halıya sarılı halde olduğunu, Azak’ın beyaz naylon serip satır ve baltayla cesedi parçalara ayırdığını söyledi.

Gün, “Balta ile kafasını kesmiş, kafasını görünce öğürmeye başladım. Kar maskesi halen Nurhan Ör’ün kafasındaydı. Ceyhun her şeyi biliyordu. Parçalayıp küçük varillere koydu. Ben kendisine keserken hiç yardım etmedim” dedi.

İş İnsanını Asitle Eritmişti! Ölüm Listesi Çıktı! 'Bir Sonraki Kurban...' - Resim : 5

"ÖLÜM LİSTESİ VARDI, NURHAN İKİNCİ SIRADAYDI"

Ferdi Gün, sanıklardan Işık Eren'in 80'li yıllarda hazırladığı bir ölüm listesi olduğunu iddia ederek "İlk sırada S.B. isimli biri vardı. Nurhan Ör ikinci sırada idi. Bir sonraki kurban kadındı. Listede hatırladığım isimleri emniyette verdim" diye konuştu.

İş İnsanını Asitle Eritmişti! Ölüm Listesi Çıktı! 'Bir Sonraki Kurban...' - Resim : 6

“BU CİNAYETTE FAYDA GÖRECEK İNSANLAR LAZIM”

Işık Eren, ise bu iddiayı şöyle yalanladı: Ölüm listemin olduğu iddiaları yalandır. Bu cinayette fayda görecek insanlar lazım. Nurhan ortadan kalksa ölümünden kim çıkar sağlayacak? Benim iş sözleşmem var, benim çıkarım mı var ölmesinden? Nurhan’ın mirası, mal varlığı kime kalacak? Nurhan’ın mal varlığının ve ölümünden sonra zenginleşen kişilerin araştırılmasını talep ediyorum. 145 bin dolarlık halı iddiası var. Nurhan bu halıların satışını yaptı, ben karışmadım.

NURHAN ÖR’E BENZEMEK İÇİN SAKALINI BOYADI

Sanıklardan Emrah Dakal, Ör’e benzemek için sakalını boyadığını ve kamera görüntülerinde iş insanı gibi görünmeye çalıştığını kabul etti. Dakal, olaydan sonra Ör’ün aracını Gebze’ye bıraktığını, telefonunu imha ettiğini ancak bunları baskı altında yaptığını iddia etti.

Duruşma, tüm sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilerek ileri bir tarihe ertelendi.

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Kaynak: DHA

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