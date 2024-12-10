ASGARİ ÜCRET 2025 Son Dakika: ‘1000 TL de Cumhurbaşkanı Erdoğan Ekleyecek…’ Toplantıya Saatler Kala Ankara’da Konuşulanı Açıkladı

ASGARİ ÜCRETE ZAMDA MASADAKİ VERİLER

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı masada en uygun asgari ücretin belirlenmesi için veriler ortaya koyacak. İşçi, işveren dahil kamudaki anket ve saha çalışmalarının neticeleri masaya getirilecek. Yeni asgari ücretin enflasyona etkili, devlet desteği gibi etkiler Hazine ve Maliye Bakanlığı ile koordineli bir şekilde ilerletilecek.

TÜRK-İŞ bekar bir kişinin yaşam maliyeti olan 26 bin TL seviyelerini masaya koymaya hazırlanırken, işveren ise 25-30 bandındaki bir oran ile ilk teklifi sunacak.