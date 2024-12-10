ASGARİ ÜCRET 2025 Son Dakika: ‘1000 TL de Cumhurbaşkanı Erdoğan Ekleyecek…’ Toplantıya Saatler Kala Ankara’da Konuşulanı Açıkladı
Son dakika haberi… Asgari ücret ne kadar kaç TL olacak? Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün ilk toplantısını yaparak Aralık ayının sonuna kadar bu sorunun yanıtını belirleyecek. 2025 asgari ücret zammı toplantısı öncesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çalışanı enflasyona ezdirmeme talimatı dikkat çekti. İşte asgari ücrete zamda masadaki rakamlar ve SGK Başuzmanı İsa Karakaş’ın ‘1000 TL’ refah payı kulisi…
Son dakika: Asgari ücret 1. Toplantısı başlıyor. Bu kapsamda ‘asgari ücret 2025 toplantısı ne zaman, brüt asgari ücret, net asgari ücret ne kadar olacak’ soruları gündemdeki sıcaklığını artırıyor. Asgari ücret zammı 7 milyon çalışanı doğrudan 86 milyon kişiyi dolaylı olarak etkiliyor. Yeni asgari ücret 23-26 tarihleri arasında netleşecek.
ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU TOPLANIYOR
Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı, dolaylı ise toplumun tamamını ilgilendiren yeni asgari ücretin belirlenmesine yönelik süreç, bugün resmi olarak başlayacak. Milyonlarca çalışanın beklediği toplantının saati ise 16.00.
İşçileri TÜRK-İŞ, işvereni TİSK temsil edecek. 15 kişilik komisyonun 5 kişisi de hükümet yetkililerinden oluşacak.
ASGARİ ÜCRETE ZAMDA MASADAKİ VERİLER
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı masada en uygun asgari ücretin belirlenmesi için veriler ortaya koyacak. İşçi, işveren dahil kamudaki anket ve saha çalışmalarının neticeleri masaya getirilecek. Yeni asgari ücretin enflasyona etkili, devlet desteği gibi etkiler Hazine ve Maliye Bakanlığı ile koordineli bir şekilde ilerletilecek.
TÜRK-İŞ bekar bir kişinin yaşam maliyeti olan 26 bin TL seviyelerini masaya koymaya hazırlanırken, işveren ise 25-30 bandındaki bir oran ile ilk teklifi sunacak.
KULİSLERDE ÇOK KONUŞULACAK İDDİA!
Peki yeni asgari ücret ne kadar olacak? SGK Başuzmanı İsa Karakaş TRT Haber ekranlarında yaptığı açıklamasında asgari ücrete refah payı kulisini paylaşarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı işaret etti. Karakaş, “Açık sınırı 20.562 TL, asgari ücretin bu sınırın altında kalması mümkün değil” dedi. Ayrıca, “Gerçekleşen enflasyon tahminine göre en az yüzde 44 zam gerekiyor” açıklamasını yaptı, şunları söyledi:
“Peki yüzde 44 oranında asgari ücret verilirse ne olur? Net 24.480 lira oluyor. Bunun işverene maliyeti 34.776 lira olur.”
RAKAM VERDİ, ‘BANA SORACAK OLURSANIZ…’
Karakaş açıklamalarını şöyle sürdürdü:
“Asgari ücret ne kadar olacak diye bana soracak olursanız: Bununla ilgili zaten hedeflenen yüzde 21 enflasyon ile 20 bin 500 TL oluyor ancak bu rakamın olması mümkün değil. Açlık sınırının altında kalamaz. Yüzde 25 zam da mümkün değil. Dolayısıyla burada hükümet denge noktası olarak 22.500 TL gibi bir ücret kuracak. 22.500 TL derken bunun brütü 26.500 liradır. 26 bin 500 liranın işverene maliyeti 32 bin 529 lira.”
ANKARA KULİSİNİ ANLATTI
“Ankara'da konuşulan son bir senaryoyu söyleyelim” diyen uzman isim, “22.500 liranın üzerine de sonradan Sayın Cumhurbaşkanımızın da en az 1000 liralık bir artış yapmasının da olası olacağı. Özetle 22.500 ile 23.500 TL arasında bir asgari ücretin ilan edileceğini beklemekteyiz. İşveren üzerindeki yükler için de tekrar altını çiziyorum. Asgari ücret desteği yükseltilecek. Ve yine hükümet tarafından verilen teşvikler, destekler yoluyla yükün bir kısmını karşılanacak” ifadelerini kullandı.
ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM OLACAK MI?
Karakaş o sorunun yanıtına ilişkin de 2025 yılında asgari ücret için yıl içinde ikinci bir zam yapılmasının mümkün olmadığını belirterek, "Ekonomik planlamalar ve enflasyon hedefleri dikkate alındığında, yeni asgari ücret tüm yıl boyunca geçerli olacak” dedi.