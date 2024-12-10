Helikopter Kazasında Şehit Olan Askerlerin Cenazeleri Memleketlerine Uğurlandı: Gözyaşları Sel Oldu

Isparta'da meydana gelen helikopter kazasında 6 asker şehit oldu. Şehitlerin Türk bayrağına sarılı cenazeleri Süleyman Demirel Havalimanı'na getirildi. Şehitlerin naaşları buradaki törenin ardından memleketlerine gönderildi. Şehitlerin yakınları gözyaşlarını tutamadı...

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Helikopter Kazasında Şehit Olan Askerlerin Cenazeleri Memleketlerine Uğurlandı: Gözyaşları Sel Oldu

Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde dün sabah saatlerinde eğitim uçuşu yapan helikopterlerden birinin düşmesi sonucu, aralarında Isparta Kara Havacılık Okul Komutanı Tuğgeneral İsa Baydilli'nin de bulunduğu 6 asker şehit oldu.

Helikopter Kazasında Şehit Olan Askerlerin Cenazeleri Memleketlerine Uğurlandı: Gözyaşları Sel Oldu - Resim : 1

Helikopterin düşmesi sonucu şehit olan Isparta Kara Havacılık Okul Komutanı Tuğgeneral İsa Baydilli, Teğmen Mustafa Atakan Dut, Teğmen Ceyhun Kalyoncu, Teğmen Tunahan Dağlı, Astsubay Kıdemli Çavuş Hüseyin İpek ve Astsubay Çavuş Taha Nergiz'in naaşları işlemlerin tamamlanmasının ardından askeri yetkililerce alındı.

Helikopter Kazasında Şehit Olan Askerlerin Cenazeleri Memleketlerine Uğurlandı: Gözyaşları Sel Oldu - Resim : 2

Şehitlerin Türk bayrağına sarılı cenazeleri, eskort eşliğinde Süleyman Demirel Havalimanı'na getirildi. Burada düzenlenen askeri törende, şehitlerin öz geçmişleri okundu, dua edildi. Şehitlerin yakınları güçlükle ayakta dururken gözyaşları sel oldu...

Helikopter Kazasında Şehit Olan Askerlerin Cenazeleri Memleketlerine Uğurlandı: Gözyaşları Sel Oldu - Resim : 3

Şehitlerin naaşları ardından askeri uçağa konularak memleketlerine gönderildi.

Helikopter Kazasında Şehit Olan Askerlerin Cenazeleri Memleketlerine Uğurlandı: Gözyaşları Sel Oldu - Resim : 4

Törene Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, kuvvet komutanları, Isparta Valisi Abdullah Erin ve şehit aileleri ile askeri erkan katıldı.

Helikopter Kazasında Şehit Olan Askerlerin Cenazeleri Memleketlerine Uğurlandı: Gözyaşları Sel Oldu - Resim : 5

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Kaynak: AA

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