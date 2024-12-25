MSB Duyurdu! 21 PKK’lı Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye’nin ve Irak’ın kuzeyinde yapılan operasyonlara ilişkin flaş bir açıklama yaptı. Suriye’nin kuzeyindeki 20, Irak’ın kuzeyinde 1 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı. Teröristlerin saldırı hazırlığında ifade edildi.

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MSB Duyurdu! 21 PKK’lı Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde saldırı hazırlığı yapan 20 PKK/YPG’li teröristin ve Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit bölgesinde1 PKK’lı teröristi etkisiz hale getirdiğini duyurdu.

MSB Duyurdu! 21 PKK’lı Terörist Etkisiz Hale Getirildi - Resim : 1

MSB AÇIKLADI

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi: Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde saldırı hazırlığı yapan 20 PKK/YPG’li teröristi ve Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit bölgesinde tespit edilen 1 PKK’lı teröristi etkisiz hale getirdi.

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Kaynak: DHA

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