MSB Duyurdu! 21 PKK’lı Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde saldırı hazırlığı yapan 20 PKK/YPG’li teröristin ve Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit bölgesinde1 PKK’lı teröristi etkisiz hale getirdiğini duyurdu.

MSB AÇIKLADI

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi: Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde saldırı hazırlığı yapan 20 PKK/YPG’li teröristi ve Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit bölgesinde tespit edilen 1 PKK’lı teröristi etkisiz hale getirdi.

Kaynak: DHA