MSB Duyurdu! 21 PKK’lı Terörist Etkisiz Hale Getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Suriye’nin ve Irak’ın kuzeyinde yapılan operasyonlara ilişkin flaş bir açıklama yaptı. Suriye’nin kuzeyindeki 20, Irak’ın kuzeyinde 1 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı. Teröristlerin saldırı hazırlığında ifade edildi.
Milli Savunma Bakanlığı, Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde saldırı hazırlığı yapan 20 PKK/YPG’li teröristin ve Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit bölgesinde1 PKK’lı teröristi etkisiz hale getirdiğini duyurdu.
MSB AÇIKLADI
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi: Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde saldırı hazırlığı yapan 20 PKK/YPG’li teröristi ve Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit bölgesinde tespit edilen 1 PKK’lı teröristi etkisiz hale getirdi.
Kaynak: DHA
Son Güncelleme: