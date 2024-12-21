MSB 6 Teröristin Etkisiz Hale Getirildiğini Duyurdu
MSB'den yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyinde 6 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. Açıklamada, "Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde olmaya devam edecek" denildi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Bakanlığın bakanlıktan yapılan açıklamada, "Çelikten pençelerimiz teröristlerin inlerini paramparça etmeye devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde düzenlenen hava harekatı ile 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Her nerede olursa olsunlar, Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde olmaya devam edecek" ifadelerine yer verildi.
Kaynak: DHA
Son Güncelleme: