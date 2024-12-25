Gelecek Partisi'nden İstifa Etmişti: Mustafa Nedim Yamalı AKP'de, Rozetini Cumhurbaşkanı Taktı

Gelecek Partisi Ankara Milletvekili Mustafa Nedim Yamalı, bugün sosyal medya hesabından Gelecek Partisi'nden istifa ettiğini duyurmuştu. Yamalı'nın istifası akılları karıştırmıştı. TBMM Başkanlığı'na ulaşan istifa dilekçesinde Yamalı'nın Gelecek Partisi'nin ortak grup kurduğu Saadet Partisi'nden de istifa ettiği görüldü. Böylelikle Saadet Partisi grubu resmi olarak düşmüş oldu.

YAMALI ARTIK AKP'DE, CUMHURBAŞKANI ROZETİNİ TAKTI

Bunun üzerine AKP'ye geçmesi beklenen Yamalı'nın rozetini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı. Yamalı, artık AKP'de siyasete devam edecek.

İLK AÇIKLAMASINI AKP SIRALARINDA YAPMIŞTI

Yamalı, AKP Grup toplantısı öncesi ilk kez konuşmuştu. Gazeteciler, Yamalı'ya "Siyasi partiler panayırına döndü" sözlerini hatırlatmıştı. Yamalı bunun üzerine yaptığı ilk açıklamada "Muhafazakar camiada birbirine yakın siyasi oluşumların ve damarların bir arada olması gerekiyor. O yüzden tekrar bu saflarda mücadeleye devam edeceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

GELECEK PARTİSİ'NDEN İSTİFA ETMİŞTİ

Yamalı, Gelecek Partisi'nden istifa açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Kuruluşundan bu yana görev aldığım Gelecek Partisi üyeliğinden bugün itibariyle istifa ediyorum. Genel Başkanım Sayın Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu’na çalışmalarım sırasında verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyor, tüm partili arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Kaynak: Haber Merkezi