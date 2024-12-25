Kar İstanbul'un Kapısına Dayandı: Orhan Şen'den Flaş Açıklama

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre; yurdun genelinin çok bulutlu, Marmara'nın güney ve batısı, Ege, (Hatay ve Osmaniye dışında) Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve batısı ile Batı Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu'nun batısının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Ege'nin güney kıyıları, Doğu Akdeniz'in batısı ve Batı Akdeniz'de kuvvetli olması beklenen yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Ege ve Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Batı Karadeniz'in yükseklerinde ve Akdeniz'in Toroslar kesiminde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.

ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT

Ülkemizin doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Rüzgarın ise genellikle güney yönlerden orta kuvvette, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz’in iç kesimlerinde kuvvetli ve yer yer fırtına (50-70 km/saat); yarın (Çarşamba) zamanla Marmara Bölgesi ve Kuzey Ege kıyılarında kuzeydoğu yönlerden orta ve yer yer kuvvetli (40-70 km/sa) esmesi bekleniyor.

KAR KAPIDA

MGM tarafından paylaşın hava durumu tahminine göre Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ’da 27 Aralık Cuma günü kar bekleniyor.

İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN GELECEK?

Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Trakya’da cuma günü kar yağma ihtimalinin bulunduğunu bildirdi.

Orhan Şen, kar yağışının İstanbul'un kapısına kadar geleceğini ama içeri girmeyeceğini belirtti.

Orhan Şen'in açıklaması şu şekilde:

"Cuma günü kar İstanbul'un kapısına kadar gelecek ama içeri girmeyecek. Bugün yarın sıcaklıklar ortalamanın üzerinde. Cuma ve hafta sonu sıcaklık batıda ortalamanın altına inecek. Trakya'da Kütahya Balıkesir Doğu Anadolu'da kar yağışı olacak. Pazartesi Bolu, Ankara'da da kar var."

Kaynak: Haber Merkezi