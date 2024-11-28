Prof. Dr. Orhan Şen Tarih Verdi! Kar Geliyor, Tüm İstanbul Buz Kesecek

Geçen hafta İstanbul’da şiddetli rüzgar ve sağanak yağış etkisini göstermiş, yüksek kesimlere yılın ilk karı düşmüştü. Pendik, Sultanbeyli ve Kartal ve havalimanı çevresinde kar yağışı görülmüştü.

Prof. Dr. Orhan Şen, tüm İstanbulluları ilgilendiren önemli bir açıklama yaptı. Şen’in açıklamasının ardından “İstanbul’a lapa lapa kar ne zaman yağacak?” sorusunun cevabı da belli oldu.

“ARALIĞIN SON HAFTASI VEYA OCAĞIN İLK HAFTASI”

CNN Türk ekranlarında konuşan Şen, kışın bu sene normal geçeceğini belirterek şöyle konuştu: Türkiye'nin aralık ayı ortalamasında kar yağışı var. İstanbul'a kar yağışı ne zaman gelir? Önümüzdeki 10 gün içerisinde öyle bir şey yok. Hafta sonu sıcaklıklar artıyor, 15 dereceye kadar çıkacak. Bugün 12 derece civarında. Aralık ayı içerisinde hiç kar yağmaz diyemeyiz ama genel değerlendirmeye baktığımız zaman aralığın son haftası veya ocağın ilk haftası olabilir.

“Tabi Aydos tepesine kar yağması İstanbul'a kar yağdı demek değil” diyen Şen “İstanbul'da kar yağacak dediğimiz zaman Levent'e, Aksaray'a, Esenler'e kar yağması lazım” diyerek vurguladı.

Kaynak: CNN Türk