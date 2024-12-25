Askeri Depo Olarak Kullanılan Tarihi Binada Yangın

Milli Savunma Bakanlığına bağlı İç Tedarik Bölge Başkanlığına ait ve geçmişte depo olarak kullanılan tarihi binadan çıkan yangına müdahale ediliyor.

YANGIN TÜM BİNAYI SARDI

Yakutiye ilçesi Yoncalık semtinde bulunan tarihi binadan çıkan yangın kısa sürede tüm binayı sardı.

Çatının da alevlere teslim olduğu yangına Erzurum Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.

Bu arada trafik ekipleri bölgedeki tüm yolları araç trafiğine kapattı.

BİNADA RESTORASYON ÇALIŞMASI YAPILIYORDU

Milli Savunma Bakanlığına ait bina geçtiğimiz aylarda günlerde Büyükşehir Belediyesine devredilmişti. Tarihi bina müze ve tarihi çarşı olarak restore ediliyordu.

Kaynak: DHA-İHA