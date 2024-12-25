Askeri Depo Olarak Kullanılan Tarihi Binada Yangın
Erzurum'da daha önce askeri depo olarak kullanılan tarihi binada yangın çıktı. Milli Savunma Bakanlığı'nın belediyeye devrettiği binada restorasyon çalışması yapıldığı öğrenildi.
Milli Savunma Bakanlığına bağlı İç Tedarik Bölge Başkanlığına ait ve geçmişte depo olarak kullanılan tarihi binadan çıkan yangına müdahale ediliyor.
YANGIN TÜM BİNAYI SARDI
Yakutiye ilçesi Yoncalık semtinde bulunan tarihi binadan çıkan yangın kısa sürede tüm binayı sardı.
Çatının da alevlere teslim olduğu yangına Erzurum Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.
Bu arada trafik ekipleri bölgedeki tüm yolları araç trafiğine kapattı.
BİNADA RESTORASYON ÇALIŞMASI YAPILIYORDU
Milli Savunma Bakanlığına ait bina geçtiğimiz aylarda günlerde Büyükşehir Belediyesine devredilmişti. Tarihi bina müze ve tarihi çarşı olarak restore ediliyordu.
Kaynak: DHA-İHA
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