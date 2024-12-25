Tek Yumrukla Öldürülen Çiçekçinin Otopsi Raporu Çıktı! Ölüm Sebebi…

Antalya’da çiçek satışı yapan boksör Kıvanç Şensöz'ün yabancı uyruklu eşi Dara Şensöz, sosyal medya hesaplarından çiçek buketiyle kendi fotoğrafını paylaştı.

Aynı bölgede çiçekçilik yapan Eşref Yunus Yıldırıcı'nın kız kardeşi Firdevs Yıldırıcı, Dara Şensöz’ün fotoğrafını kendi iş yerinin hesabında paylaştı.

EŞİNİN FOTOĞRAFLARINI KULLANDI DİYE YUMRUKLADI

Eşinin fotoğrafının kullanıldığını fark eden boksör Kıvanç Şensöz, “Neden karımın fotoğrafını paylaşıyorsunuz, emek hırsızısınız” diyerek tepki gösterdi. Tepki sonrasında fotoğrafları kullanan Firdevs Yıldırıcı, Şensöz'den özür diledi.

Kıvanç Şensöz’ün yüz yüze görüşmek istemesi üzerine Eşref Yunus Yıldırıcı ile Şensöz, 12 Ekim'de saat 19.00 sıralarında Kepez ilçesi Altınova Mahallesi'ndeki çiçek deposunda bir araya geldi.

KOMAYA GİRDİ, SONRA HAYATINI KAYBETTİ

Kıvanç Şensöz, Yıldırıcı'yı yumruk atarak yere düşürdü. Yıldırıcı'ya defalarca tekmeleyen Şensöz'ü, dayısı Ali Okur kurtardı. Bilinci kapalı şekilde hastaneye kaldırılan Yıldırıcı komaya girdi, ardından hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Kıvanç Şensöz, çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.

OTOPSİ RAPORU ORTAYA ÇIKTI

Kıvanç Şensöz'ün 'Kasten öldürme' suçlamasıyla ömür boyu hapsi istenirken, Eşref Yunus Yıldırıcı'nın ölümüne ilişkin otopsi raporu da tamamlandı. Raporda, Yıldırıcı'nın darbeye bağlı kafatası bütünlüğünde bozulma ve kırılma ile birlikte beyin kanamasına bağlı hayatını kaybettiği ifade edildi.

“ÖMÜR BOYU CEZAEVİNDE KALSIN”

Eşref Yunus Yıldırıcı'nın kız kardeşi Firdevs Yıldırıcı, otopsi raporu sonrasında şunları söyledi: Katil önce içeri giriyor. Ağabeyimin boş anında yumruk atıyor, ardından tekmeliyor. Sonra tüm gücüyle kafasını alıp betona vuruyor. Bunların hepsi videoda var. Eşinin fotoğrafının montaj yapılarak çıplak hale getirildiğini ileri sürüyor. Fakat böyle bir şey yok. Bu iddiası çürütüldü. Savcılık kasten adam öldürme suçu olduğu halde indirim hükümleri istemiş. Biz bunu istemiyoruz. Ömür boyu cezaevinde kalsın.

Kaynak: DHA