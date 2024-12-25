Helikopter Kazasında Son Durum: Bakan Memişoğlu’ndan Açıklama

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Muğla’daki ambulans helikopter kazasına ilişkin açıklamada bulundu. Memişoğlu, incelemelerin sürdüğünü belirterek, “Her şey kuralına göre yapılıyor. Nedenleri kamuoyuna açıklanacak” dedi.

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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Muğla’da hastaneye çarparak düşen ambulans helikoptere ilişkin soruşturmanın sürdüğünü söyledi. AKP Grup Toplantısı öncesi konuşan Bakan Memişoğlu, helikopter kazasıyla ilgili spekülasyonlara itibar edilmemesi gerektiğini söyledi.

Helikopter Kazasında Son Durum: Bakan Memişoğlu’ndan Açıklama - Resim : 1

İDDİALARI YALANLADI

Ambulans helikopter ile hasta taşınmadığı ve AKP kongresi için bölgede olduğu iddialarını reddeden Memişoğlu, tüm işlemlerin sivil havacılık kurallarına uygun şekilde yapıldığını belirtti.

Söz konusu iddialara tepki gösteren Bakan Memişoğlu kazaya ilişkin incelemenin devam ettiğini söyleyip şöyle konuştu:

"Sağlık tedbiri kapsamında olan bir helikopter. Bu konudaki spekülasyonlara toplum çok itibar etmemeli. Çünkü her şeyin kuralına göre yapıldığı bir sistem uçuş sistemleri. Onun için nedenleri, gerekçeleri nedir, sonuçları kamuoyuyla paylaşılacak."

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Kaynak: DHA

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