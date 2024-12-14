Tek Yumrukla Öldürmüştü: Çiçekçi Cinayetinde İstenen Ceza Belli Oldu

Antalya'da 12 Ekim'de iki çiçekçi arasındaki 'izinsiz fotoğraf paylaşımı' nedeniyle tartışma yaşanmış ve boksör olduğu öğrenilen 31 yaşındaki Kıvanç Şensöz, 29 yaşındaki Eşref Yunus Yıldırıcı'yı tek yumrukla komalık etmişti. Kameralara anbean yansıyan dehşet görüntülerin ardından Şensöz, tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Yumrukla komaya giren Yıldırıcı'nın ise beyin ölümü gerçekleşmişti.

Sabah'tan Erdoğan Öztürk'ün haberine göre, Kıvanç Şensöz hakkında 20 yıldan 25 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Savcı, Yıldırıcı'nın baygın halde yerde yatarken Şensöz tarafından tekmelendiğini belirterek, haksız tahrik hükümlerinin uygulanmamasını talep etti. Antalya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nin kabul ettiği iddianamede olayın detaylarına yer verildi.

ÖZÜR DİLEMEK İSTEDİ, ÖLDÜRÜLDÜ

İddianamede, Kıvanç Şensöz ve yabancı uyruklu eşi Dara Şensöz’ün sosyal medya üzerinden çiçek satışı yaptığı belirtildi. Dara Şensöz'ün çiçeklerle çekilmiş bir fotoğrafının, Eşref Yunus Yıldırıcı'nın sosyal medya hesabında izinsiz kullanılması üzerine Şensöz'ün Yıldırıcı'yı arayarak tehdit ettiği ifade edildi. Olay günü Yıldırıcı'nın özür dilemek için buluştuğu Şensöz tarafından yumrukla yere düşürüldüğü, komaya giren Yıldırıcı'nın beyin travması sonucu hayatını kaybettiği kaydedildi.

Kaynak: Sabah