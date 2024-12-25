Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Hakaret Ettiği İçin Gözaltına Alınmıştı! Mahkeme Kararını Verdi

Samsun'un Atakum ilçesi Mevlana Mahallesi'nde 25 yaşındaki A.İ., sosyal medya hesabı X üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret eden bir yazı paylaştı.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI

Yazının Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ekipleri tarafından tespit edilmesi sonrasında A.İ. gözaltına alındı. Soruşturmayı yürüten savcı tarafından tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen A.İ. pazar günleri imza atmak üzere adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA