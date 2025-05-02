Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İlk 'CHP Otobüsü' Tepkisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında CHP'ye alkol üzerinden yüklenirken CHP otobüs şoförünün polisin üzerine sürdüğü iddialarına ilişkin ilk kez konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Polisimizin üzerine araç süren şuursuz zihniyetten başka türlü davranmasını beklemiyoruz" dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İlk 'CHP Otobüsü' Tepkisi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da Uluslararası Yeşilay Federasyonu Forumu'nda açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeminde CHP'li belediyeler ile CHP otobüs şoförünün polisin üzerine araç sürdüğü iddiaları vardı.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

"Tütün ürünleri, yasaklı maddeler, alkollü içecekler, internet ve ekran bağımlılığından kumar bağımlılığına karşı caydırıcı önlemler alıyoruz. Bu konuda gerçekten büyük bir hassasiyetle hareket ediyoruz. İlgili bakanlıklarımız, belediyelerimiz kurum ve kuruluşlarımız, temiz zihinler, sağlıklı nesiller güçlü bireyler yetiştirmek için seferberlik ruhuyla çalışıyor, emniyet birimlerimiz yüzlerce operasyonla zehir tacirlerine ve suç şebekelerine göz açtırmıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İlk 'CHP Otobüsü' Tepkisi - Resim : 1

OYUN BAĞIMLILIĞI

6-10 yaş grubu çocukların üçte birinin günlük internet kullanım süreci 1 saat ve üstü. 11-15 yaş grubunda bu oran yüzde 55'e yaklaşıyor. Çocuklarımızın ebeveynleriyle geçirdiği zamandan daha fazlasını sanal alemde geçiriyor. Dünya nüfusunun yüzde 27'si akıllı telefon, yüzde 17'si sosyal medya, yüzde 14'ü internet yüzde 6'sı ise oyun bağımlısı olarak ifade ediliyor. Akıntıyı tersine çevirmek mümkün olmadığına göre ne yapacaksak bunu göz önünde bulundurarak yapacağız. İnternet ve sosyal medya içeriklerini gençlerimizi, değerlerimizi, toplum yapımızı hedef aldığımı dönemde ailelerimiz çok dikkatli olmalıdır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İlk 'CHP Otobüsü' Tepkisi - Resim : 2

YİNE 'LGBT' DEDİ...

Sanal bahis, kumar girdabında boğulmuş nesiller istemiyorsak, yuvaları yıkan alkol ve madde bağımlılığını bertaraf etmekte kararlıysak, LGBT gibi sapkın akımlar toplum bünyemizi enfekte etmesin, yeni kuşakları zehirlemesin diyorsak, bilgili, şuurlu, sağlıklı nesillerle Türkiye Yüzyılı hedeflerimize ulaşalım diyorsak bu mücadeleyi hep birlikte omuz omuza vermek mecburiyetindeyiz.

CHP'YE 'OTOBÜS' TEPKİSİ

Polisin üzerine araç otobüs sürenlerden bir şey beklenmez. Şuursuz bir zihniyetten başka türlü davranmalarını açıkçası beklemiyorum."

CHP’nin Parti Otobüsü Şoförüne Ev Hapsi Cezası Verilmişti: Yerlikaya O Olayın Görüntülerini PaylaştıCHP’nin Parti Otobüsü Şoförüne Ev Hapsi Cezası Verilmişti: Yerlikaya O Olayın Görüntülerini PaylaştıSiyaset

Kaynak: Haber Merkezi

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