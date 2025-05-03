Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC'ye Gidiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önümüzdeki günlerde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) resmi bir ziyarette bulunacak. Ziyaret kapsamında KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile bir araya gelecek olan Erdoğan, görüşmelerde Kıbrıs meselesi başta olmak üzere, ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeleri ele alacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, temaslarının yanı sıra yapımı tamamlanan KKTC Cumhurbaşkanlığı, Cumhuriyet Meclisi, Başbakanlık ve Millet Bahçesi binalarının yer aldığı yeni yerleşkeyi hizmete açacak. Ayrıca TEKNOFEST KKTC kapsamında düzenlenecek ödül törenine de katılması bekleniyor.

NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz haftalarda Türk Devletleri Teşkilatı'nın üç üyesi olan Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve gözlemci statüsündeki Türkmenistan’ın Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne (GKRY) büyükelçi atamaları dikkat çekmişti. Bu adımlar, 4 Nisan'da gerçekleşen Avrupa Birliği-Orta Asya zirvesi öncesinde gerçekleşmişti.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ise bu gelişmeleri, söz konusu ülkelerin Avrupa Birliği ile geliştirdiği yakın ilişkilerin bir sonucu olarak değerlendirdi. Öte yandan AB-Orta Asya ülkeleri arasında yapılan zirvenin sonuç metninde ülkelerin altına imzasını attığı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararları da dikkat çekmişti. Zirvenin sonuç bildirisinde atıfta bulunulan iki karar Kıbrıs adasında GKRY dışındaki bir hükûmetin tanınmaması çağrısında bulunuyordu.

Kaynak: Haber Merkezi