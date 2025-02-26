Otomobil Tarlaya Uçtu, 2 Kişi Öldü

Balıkesir’de sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazası, faciayla sonuçlandı. Sürücü direksiyon hakimiyetini kaybedince araç tarlaya uçtu. Feci kazada 2 kişi yaşamını yitirdi.

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Otomobil Tarlaya Uçtu, 2 Kişi Öldü

Balıkesir-Havran kara yolunda meydana gelen trafik kazasında 80 ve 82 yaşındaki iki kişi yaşamını yitirdi. Kaza, saat 10.00 sıralarında Kocadağ Mahallesi yakınlarında gerçekleşti.

Otomobil Tarlaya Uçtu, 2 Kişi Öldü - Resim : 1

TARLAYA UÇTU

10 N 5542 plakalı otomobilin sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıktı ve araç tarlaya uçtu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine Balıkesir İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı personeller olay yerine sevk edildi.

Araç içinde sıkışan Ş.A. (80) ve B.A. (82) itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı, ancak yapılan incelemede ikisinin de hayatını kaybettiği belirlendi.

Otomobil Tarlaya Uçtu, 2 Kişi Öldü - Resim : 2

Cansız bedenler, savcılık ve polis ekiplerinin incelemelerinin ardından Havran Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: DHA

Etiketler
kaza Trafik kazası Ambulans Balıkesir
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