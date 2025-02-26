Silah Kaçakçılığı Operasyonunda 4 Gözaltı

Sivas'ta ekipler silah kaçakçılarına operasyon düzenledi. Operasyonda çok sayıda tabanca ele geçirilirken 4 kişi gözaltına alındı.

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Silah Kaçakçılığı Operasyonunda 4 Gözaltı

Sivas’ta polis ekipleri, İstanbul’dan getirilen silahların satılacağı ihbarı üzerine harekete geçti. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kent merkezindeki bir adrese düzenledikleri operasyonda 16 ruhsatsız tabanca ve 15 mermi ele geçirdi.

Silah Kaçakçılığı Operasyonunda 4 Gözaltı - Resim : 1

KAÇAKÇILAR YAKALANDI

Operasyonda, silahları İstanbul’dan Sivas’a getiren U.A. (29) ve B.L. (29) ile kentte onlara yardım eden F.K. (46) ve M.T. (36) gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Silah Kaçakçılığı Operasyonunda 4 Gözaltı - Resim : 2

Silah Kaçakçılığı Operasyonu: Evden Cephanelik ÇıktıSilah Kaçakçılığı Operasyonu: Evden Cephanelik ÇıktıGüncel

Kaynak: DHA

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