Silah Kaçakçılığı Operasyonunda 4 Gözaltı
Sivas'ta ekipler silah kaçakçılarına operasyon düzenledi. Operasyonda çok sayıda tabanca ele geçirilirken 4 kişi gözaltına alındı.
Sivas’ta polis ekipleri, İstanbul’dan getirilen silahların satılacağı ihbarı üzerine harekete geçti. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kent merkezindeki bir adrese düzenledikleri operasyonda 16 ruhsatsız tabanca ve 15 mermi ele geçirdi.
KAÇAKÇILAR YAKALANDI
Operasyonda, silahları İstanbul’dan Sivas’a getiren U.A. (29) ve B.L. (29) ile kentte onlara yardım eden F.K. (46) ve M.T. (36) gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Kaynak: DHA
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