Silah Kaçakçılığı Operasyonunda 4 Gözaltı

Sivas’ta polis ekipleri, İstanbul’dan getirilen silahların satılacağı ihbarı üzerine harekete geçti. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kent merkezindeki bir adrese düzenledikleri operasyonda 16 ruhsatsız tabanca ve 15 mermi ele geçirdi.

KAÇAKÇILAR YAKALANDI

Operasyonda, silahları İstanbul’dan Sivas’a getiren U.A. (29) ve B.L. (29) ile kentte onlara yardım eden F.K. (46) ve M.T. (36) gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA