Esenyurt'ta Park Halindeki Araca Çarpıp Kaçtı

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde park halindeki araca, kamyonet çarptı. Kamyonet şoförü kazanın ardından vatandaşlarla tartışıp kaçtı.

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Esenyurt’ta gece saatlerinde yaşanan kaza, güvenlik kameralarına yansıdı. Süleymaniye Mahallesi'nde, kamyonet sürücüsü dönüş yaptığı sırada park halindeki hafif ticari araca çarptı. Ancak kaza sonrası durmak yerine yoluna devam etti.

Esenyurt'ta Park Halindeki Araca Çarpıp Kaçtı - Resim : 1

TARTIŞMA ÇIKTI

Kazanın ardından ilerlemeye devam eden sürücüyü fark eden vatandaşlar, onu durdurmak istedi. Ancak sürücü, tartışmanın ardından olay yerinden kaçtı.

Esenyurt'ta Park Halindeki Araca Çarpıp Kaçtı - Resim : 2

Hafif ticari aracın sürücüsü, çarpma nedeniyle 65 bin liralık maddi hasar oluştuğunu belirterek, zararının karşılanmasını istedi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Kaynak: DHA

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