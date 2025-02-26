Esenyurt'ta Park Halindeki Araca Çarpıp Kaçtı

Esenyurt’ta gece saatlerinde yaşanan kaza, güvenlik kameralarına yansıdı. Süleymaniye Mahallesi'nde, kamyonet sürücüsü dönüş yaptığı sırada park halindeki hafif ticari araca çarptı. Ancak kaza sonrası durmak yerine yoluna devam etti.

TARTIŞMA ÇIKTI

Kazanın ardından ilerlemeye devam eden sürücüyü fark eden vatandaşlar, onu durdurmak istedi. Ancak sürücü, tartışmanın ardından olay yerinden kaçtı.

Hafif ticari aracın sürücüsü, çarpma nedeniyle 65 bin liralık maddi hasar oluştuğunu belirterek, zararının karşılanmasını istedi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: DHA