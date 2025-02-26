Cenazeyi İple Çekerek Taşıdılar

Bursa'da hayatını kaybeden 85 yaşındaki Muzaffer Uzun'un cenazesi, vasiyeti üzerine memleketi Artvin'e götürüldü. Kar nedeniyle yollar kapanınca, cenaze, Uzun'un yakınları tarafından iple çekilerek taşındı.

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Bursa'da hayatını kaybeden 85 yaşındaki Muzaffer Uzun'un cenazesi, defnedilmek üzere memleketi Artvin'in Şavşat ilçesine götürüldü. Ancak yoğun kar yağışı nedeniyle köy yollarının kapanması, cenazenin taşınmasını zorlaştırdı. 2000 rakımlı Maden köyünde iş makinelerinin mahalle aralarına girememesi üzerine, yakınları cenazeyi brandaya sararak iple çekmek zorunda kaldı. Zorlu yolculuk yaklaşık 3 saat sürdü ve cenaze köye ulaştırıldı.

Cenazenin kardan kapanan yollar nedeniyle bu şekilde taşındığı görüntüler, sosyal medyada büyük tepki çekti. Kış aylarında köyde nüfusun az olması ve ağır hava şartları nedeniyle defin işlemlerinin 4 gündür yapılamadığı belirtildi. Yetkililer, cenazenin bir an önce defnedilebilmesi için gerekli çalışmaların başlatıldığını duyurdu.

Kaynak: İHA

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