Silah Kaçakçılığı Operasyonu: Evden Cephanelik Çıktı

Batman’ın Beşiri ilçesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silah kaçakçılığı ve ticaretinin önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında belirlenen bir adrese baskın düzenledi.

EVDEN CEPHANELİK ÇIKTI

Operasyonda Ş.O. isimli şüpheli gözaltına alınırken, evde yapılan aramalarda adeta bir cephanelik bulundu.

Ele geçirilenler arasında; 2 adet AK-47 (Kalaşnikof) uzun namlulu silah, 6 adet şarjör ve 664 fişek, 1 tabanca ve 2 tabanca şarjörü, çeşitli çaplarda 400 tabanca fişeği yer aldı.

Ş.O., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: DHA