Balıkesir’de Operasyon! Birçok Silah Ele Geçirildi

Balıkesir’de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirildi.

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Balıkesir’de Operasyon! Birçok Silah Ele Geçirildi

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Havran İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede huzur ve güvenliği sağlamak amacıyla adli makamlardan alınan arama kararıyla üç ayrı adrese operasyon gerçekleştirdi.

Yapılan aramalarda bir adet 7,65 Pietro Beretta marka ruhsatsız tabanca, üç adet şarjör, yirmi iki adet 7,65 çapında tabanca fişeği, iki adet ruhsatsız tüfek ve elli beş adet dolu tüfek kartuşu ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında yasal işlemler başlatılırken, emniyet güçlerinin suç ve suçlularla mücadelesinin kararlılıkla süreceği bildirildi.

Kaynak: İHA

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