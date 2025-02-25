Ramazan Ayı Öncesinde Eczanelerin Mesai Saati Değişti

Erzincan 56'ncı Bölge Eczacı Odası Yönetim Kurulu, Ramazan Ayı boyunca eczanelerin mesai saatlerinin değiştiğini duyurdu. Yapılan düzenlemeyle birlikte 1 ay boyunca eczanelerin kapanma saati erkene çekildi.

Ramazan Ayı Öncesinde Eczanelerin Mesai Saati Değişti

Erzincan 56'ncı Bölge Eczacı Odası Yönetim Kurulu, Ramazan ayı öncesinde eczanelerin çalışma saatlerinin değiştirildiğini açıkladı. Yapılan yeni düzenlemeyle birlikte bir ay boyunca eczaneler sabah 08.30-18.00 arasında açık olacak. Kapanış saatleri iftar saatine denk gelmesinden dolayı eczaneler yarım saat erken kapanacak. Böylelikle kapanış saati 17.30 olarak değiştirildi.

Kaynak: İHA

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