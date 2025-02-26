Sokak Ortasında Kurşun Yağmuru: 1 Yaralı

Kocaeli’nin Darıca ilçesi, gündüz vakti yaşanan silahlı saldırıyla sarsıldı. Kazım Karabekir Mahallesi Mevlana Caddesi'nde saat 12.30 sıralarında yürüyen A.Ş., bir otomobilden açılan ateşin hedefi oldu. Kurşunlardan kaçmaya çalışan A.Ş., saldırganların peşini bırakmamasıyla ölümle burun buruna geldi. Araçtan inen iki saldırgan, silahlarını bırakmadan ateş etmeye devam etti.

Kurşunlardan bazıları olay yerindeki bir iş yerinin camına da isabet etti. Şans eseri iş yerinde bulunanlar yara almadan kurtulurken, mahalle sakinleri büyük panik yaşadı.

Kanlar içinde yere yığılan A.Ş., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis ekipleri, çevrede geniş çaplı inceleme yaparken, saldırganları yakalamak için operasyon başlattı.

Kaynak: DHA