Sahte İçki Katliamı: Son İki Ayda 152 Kişi Hayatını Kaybetti
Türkiye'de bu yıl 152 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan sahte içki üretimi ve ticaretine yönelik 780 operasyon düzenlendi, 983 kişi yakalandı.
Sahte içki yılbaşından bu yana 152 kişiyi hayattan kopardı. Başta Ankara ve İstanbul olmak üzere çok sayıda kişinin yaşamını yitirdiği sahte içkiye yönelik operasyonlar düzenlendi.
152 CAN GİTTİ
İçişleri Bakanlığı'nın verilerine göre, 2025 yılı içinde sahte içki tüketimine bağlı olarak ülke genelinde 152 kişi yaşamını yitirdi. Hayatını kaybedenlerin yaş ortalamasının 60 olduğu daha önce açıklanmıştı.
50 TUTUKLAMA
Güvenlik güçleri tarafından ülke genelinde 780 operasyon düzenlendi. Operasyonlarda toplam 445 bin 16 litre sahte içki ele geçirilirken, 983 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 50’si tutuklanırken, 75 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi.
Kaynak: AA
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