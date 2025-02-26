Sahte İçki Katliamı: Son İki Ayda 152 Kişi Hayatını Kaybetti

Sahte içki yılbaşından bu yana 152 kişiyi hayattan kopardı. Başta Ankara ve İstanbul olmak üzere çok sayıda kişinin yaşamını yitirdiği sahte içkiye yönelik operasyonlar düzenlendi.

152 CAN GİTTİ

İçişleri Bakanlığı'nın verilerine göre, 2025 yılı içinde sahte içki tüketimine bağlı olarak ülke genelinde 152 kişi yaşamını yitirdi. Hayatını kaybedenlerin yaş ortalamasının 60 olduğu daha önce açıklanmıştı.

50 TUTUKLAMA

Güvenlik güçleri tarafından ülke genelinde 780 operasyon düzenlendi. Operasyonlarda toplam 445 bin 16 litre sahte içki ele geçirilirken, 983 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 50’si tutuklanırken, 75 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi.

Kaynak: AA