Kocaeli'de Korkutan Cami Yangını

Kocaeli’nin İzmit ilçesindeki bir camide korkutan bir yangın meydana geldi. Karabaş Mahallesi İnönü Caddesi'ndeki Akça Camisi'nden sabah saat 08.00 sıralarında alevler yükseldi.

Dumanları gören vatandaşlar panikle hemen ekiplere haber verdi. Adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye yangına derhal müdahale etti ve kontrol altına aldı. Alevler nedeniyle camide maddi zarar oluştu.

Yangının çıkış nedeni henüz bilinmezken ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: DHA