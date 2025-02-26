Kocaeli'de Korkutan Cami Yangını

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bir camiden alevler yükseldi. Korkunç yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Kocaeli'de Korkutan Cami Yangını

Kocaeli’nin İzmit ilçesindeki bir camide korkutan bir yangın meydana geldi. Karabaş Mahallesi İnönü Caddesi'ndeki Akça Camisi'nden sabah saat 08.00 sıralarında alevler yükseldi.

Dumanları gören vatandaşlar panikle hemen ekiplere haber verdi. Adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kocaeli'de Korkutan Cami Yangını - Resim : 1

İtfaiye yangına derhal müdahale etti ve kontrol altına aldı. Alevler nedeniyle camide maddi zarar oluştu.

Yangının çıkış nedeni henüz bilinmezken ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

Kocaeli'de Korkutan Cami Yangını - Resim : 2

Sürücü Canını Zor Kurtardı! Seyir Halindeki Taksi Alev Topuna DöndüSürücü Canını Zor Kurtardı! Seyir Halindeki Taksi Alev Topuna DöndüYurttan Haberler

Sinop'ta 5 Katlı Apartmanda Korkutan YangınSinop'ta 5 Katlı Apartmanda Korkutan YangınYurttan Haberler

Kaynak: DHA

Etiketler
cami Yangın Kocaeli İtfaiye
Sahte İçki Katliamı: Son İki Ayda 152 Kişi Hayatını Kaybetti Şişedeki Ölüm Son İki Ayda 152 CAN ALDI
Cenazeyi İple Çekerek Taşıdılar Cenazeyi İple Çekerek Taşıdılar
Yüksek Tansiyonu Düşürmeye Yardımcı Olan Baharat Yüksek Tansiyonu Düşürmeye Yardımcı Olan Baharat
Canan Karatay'ın Gizli Tarifi, Tüketenlere Hastalık Uğramıyor Canan Karatay'ın Gizli Tarifi, Tüketenlere Hastalık Uğramıyor
ÇOK OKUNANLAR
Trafikte Yepyeni Bir Dönem! İlk Kez 1 Mart'tan İtibaren Uygulanacak: Zorunlu Oluyor, Bunu Yapmayan... Trafikte Yepyeni Bir Dönem! İlk Kez 1 Mart'tan İtibaren Uygulanacak
Banka ve Telefon Aboneliklerinde Yeni Dönem! ATM'den Para Çekecekler Dikkat Bu Kurala Uymayanın İşlemi İptal Olacak Banka ve Telefon Aboneliklerinde Yeni Dönem
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Flaş Sahte Diploma Açıklaması İmamoğlu'nun Diplomasının İptali İstendi mi?
Ölümden Dönen Ünlü Oyuncu Müjde Ar'dan İlk Açıklama: Otobüs Bizi Biçti Ölümden Dönen Ünlü Oyuncudan İlk Açıklama
CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Anketinde Dikkat Çeken Sonuç: Hangi İsim Önde? CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Anketinde Dikkat Çeken Sonuç: Hangi İsim Önde?