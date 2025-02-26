Sürücü Canını Zor Kurtardı! Seyir Halindeki Taksi Alev Topuna Döndü
Ankara'da seyir halindeki bir ticari takside yangın çıktı. Sürücü yangını kendi imkanlarıyla söndürmeye çalışırken, olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Ankara'nın Etimesgut ilçesinde İstasyon Caddesi üzerinde dün, Sincan istikametinden Etimesgut istikametine giden ticari taksi seyir halindeyken yanmaya başladı.
SÜRÜCÜ ALEVLERE MÜDAHALE ETTİ
Alevleri fark eden ticari taksi şoförü aracı yolun kenarına çekerek kendi imkanlarıyla söndürmeye çalıştı. Alevlerin büyümesi üzerine vatandaşların ihbarıyla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan aracı söndürdü.
Polis ve itfaiye ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: İHA
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