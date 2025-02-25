Osmaniye’de Bir Haftada 74 Şahıs Yakalandı

Osmaniye’de jandarmanın son bir haftada gerçekleştirdiği operasyonlarda 74 şahıs gözaltına alındı.

Osmaniye’de Bir Haftada 74 Şahıs Yakalandı

Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 17-24 Şubat 2025 tarihlerinde 94 asayiş olayıyla ilgili 74 kişi gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda ise 1 adet tabanca, 64 bin 540 adet boş makaron, 7 bin 400 adet içi dolu makaron ve 55 kilo kaçak tütün ele geçirildi.

Ayrıca hakkında çeşitli suçlardan araması bulunan 9 kişi yakalanarak adli makamlara sevk edildi.

Kaynak: İHA

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